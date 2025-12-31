Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
25 ilde eş zamanlı operasyon: 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

25 ilde eş zamanlı operasyon: 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

11:4331/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Jandarmamız ve Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık.”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Jandarmamız ve Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık.”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma birimlerinin ortak koordinasyonuyla 25 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma birimlerinin ortak koordinasyonuyla 25 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya yayılan baskınlarda 125 şüpheli yakalanırken, Bakan Yerlikaya terörle mücadelede bir kez daha kararlılık mesajı verdi.


Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

“25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Jandarmamız ve Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık.”


Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova’da Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Şüpheli 125 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı.


Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir!"





#son dakika
#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
#DEAŞ operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Osmangazi Köprüsü ücreti 2026 ne kadar? Araç sınıfına göre güncel Osmangazi Köprüsü güncel geçiş ücreti tarifesi