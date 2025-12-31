25 ilde eş zamanlı operasyon: 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma birimlerinin ortak koordinasyonuyla 25 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya yayılan baskınlarda 125 şüpheli yakalanırken, Bakan Yerlikaya terörle mücadelede bir kez daha kararlılık mesajı verdi.





Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:





“25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Jandarmamız ve Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık.”





Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova’da Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Şüpheli 125 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı.





Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir!"





Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli,…












