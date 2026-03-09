TOKİ İstanbul kura çekimi tarih açıklaması 2026! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İstanbul 100 bin konut ilçe ilçe kura tarihleri

TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım hız kazandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde 75 ilde tamamlanan kura sürecinin ardından gözler İstanbul etabına çevrildi. 100 bin konut için yapılacak çekilişe 1 milyonu aşkın başvuru olması, süreci daha da kritik hale getirdi.
Türkiye genelinde etap etap ilerleyen sosyal konut projesinde sıranın İstanbul’a gelmesiyle birlikte kura heyecanı zirveye çıktı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projede 100 bin konut için yapılacak çekilişin tarihi ve sonuçların açıklanacağı gün, başvuru sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ
TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi henüz belli olmadı. Kura tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
İSTANBUL ÖDEME PLANI
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
TOKİ 2-8 MART KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI!
TOKİ 2-8 Mart kura takvimi açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yapttığı paylaşım ile 4 il için kura takvimini duyurdu.
3 Mart Salı günü Ankara 31.073 konut
4 Mart Çarşamba günü Muğla 6.417 konut
6 Mart Cuma İzmir 21.020 konut
6 Mart Cuma Hatay 13.289 konut
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ SABİT Mİ?
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde düzenlenecek. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecek.
Ancak Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit ödemeleri konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacak.