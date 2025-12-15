Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman? 2026'da asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücret zammı gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Hükûmetin ekonomi politikaları ve açıklanacak veriler doğrultusunda belirlenecek zam oranı, milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan etkileyecek.
Yeni yıl yaklaşırken asgari ücret zammı, milyonlarca çalışanın en yakından takip ettiği başlıkların başında geliyor. Hükûmetin ekonomi politikaları, enflasyon verileri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun alacağı kararlar doğrultusunda 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Çalışanlar, zam oranının yüzde kaç olacağını ve yeni asgari ücretin kaç TL’ye yükseleceğini araştırıyor.
ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. İşçi temsilcilerinin masaya oturmadığı ilk toplantıda zam rakamı konuşulmazken, asgari ücret artışına alt yapı oluşturacak istatistiki veriler paylaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı öncesinde Bakan Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile ön görüşme gerçekleştirdi.
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret, güncel durumda bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Yıl sonu enflasyon beklentileri ve işçi ve işveren beklentileri değerlendirildiğinde asgari ücretin yüzde 25-30 aralığında artırılması bekleniyor:
ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM SENARYOLARI…
YÜZDE 25
Yüzde 25'lik artış halinde, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
YÜZDE 40
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.