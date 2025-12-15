Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman? 2026'da asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni yıl yaklaşırken asgari ücret zammı, milyonlarca çalışanın en yakından takip ettiği başlıkların başında geliyor. Hükûmetin ekonomi politikaları, enflasyon verileri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun alacağı kararlar doğrultusunda 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Çalışanlar, zam oranının yüzde kaç olacağını ve yeni asgari ücretin kaç TL’ye yükseleceğini araştırıyor.