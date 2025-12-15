umhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftada bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Son olarak 1 Aralık 2025 tarihinde bir araya gelen Kabine'nin bugün toplanıp toplanmayacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda araştırılan ''Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt buldu. Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Toplantı bugün yapılacak olup, masada Terörsüz Türkiye süreci, Rusya-Ukrayna savaşında gelinen aşama ve Suriye'deki gelişmeler yer alacak. İşte, 15 Aralık 2025 Kabine Toplantısı konuları...