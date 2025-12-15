15 TATİL TAKVİMİ 2025: Ocak Yarıyıl tatili ayın kaçında başlıyor, hangi tarihte bitiyor?

Öğrencilerin dört gözle beklediği 15 tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvime göre 2025-2026 eğitim yılının yarıyıl tatil tarihleri belli olurken, 1. dönemin son günü ve 2. dönemin ilk ders günü de netlik kazandı.