15 TATİL TAKVİMİ 2025: Ocak Yarıyıl tatili ayın kaçında başlıyor, hangi tarihte bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıklamasıyla birlikte yarıyıl tatili tarihleri netleşti. İlk ara tatilin sona ermesinin ardından milyonlarca öğrenci ve veli, 15 tatilin ne zaman başlayacağını ve ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Okulların kapanış ve açılış tarihleri kadar, tatil süresince İstanbul’a kar yağıp yağmayacağı da merak edilen başlıklar arasında yer aldı.
Öğrencilerin dört gözle beklediği 15 tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvime göre 2025-2026 eğitim yılının yarıyıl tatil tarihleri belli olurken, 1. dönemin son günü ve 2. dönemin ilk ders günü de netlik kazandı.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
İSTANBUL'A 15 TATİLDE KAR YAĞAR MI?
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci:
"Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. " ifadelerini kullandı.
Bu tahmin, 15 tatil tarihlerini de kapsamış oluyor.
2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim tamamlanacak ve yaz tatili başlayacak.