İzmir’de 27 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim) ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Aralık günü saat 23.00 sıralarında kara üzerinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti. Bölgeye giden ekipler, 27 düzensiz göçmeni ve bu kişilere yardımcı olduğu iddia edilen 4 göçmen kaçakçısını yakaladı. Göçmenlerin, Avrupa’ya geçiş yapmaya çalışırken yakalandıkları bildirildi.