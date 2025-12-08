Yeni Şafak
İzmir’de 27 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’in Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik ve Jandarma, ortak bir operasyonla 27 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim) ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Aralık günü saat 23.00 sıralarında kara üzerinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti. Bölgeye giden ekipler, 27 düzensiz göçmeni ve bu kişilere yardımcı olduğu iddia edilen 4 göçmen kaçakçısını yakaladı. Göçmenlerin, Avrupa’ya geçiş yapmaya çalışırken yakalandıkları bildirildi.

Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

