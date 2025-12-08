Narkotik operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis ekiplerine ateş açıldı. 1 polis şehit olurken, çatışmada saldırganlardan R.A. öldürüldü, Ç.A. ve C.A. yakalandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekildeydi;

Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürülmüş, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirilmiştir.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çekmeköy İlçesinde narkotik operasyonunda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.