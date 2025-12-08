Yeni Şafak
Narkotik operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu

8/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
Çekmeköy'de uyuşturucu baskınında çatışma. Bir polis ağır yaralandı
İstanbul Çekmeköy’de sabah saatlerinde düzenlenen narkotik operasyonu çatışmaya dönüştü. Bir eve baskın yapan emniyet güçlerine içeriden ateş açılması sonucu Özel Harekat polisi Emre Albayrak ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Polis memurunun şehit olduğu bildirildi.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis ekiplerine ateş açıldı. 1 polis şehit olurken, çatışmada saldırganlardan R.A. öldürüldü, Ç.A. ve C.A. yakalandı.


İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekildeydi;

08.12.2025 Pazartesi Günü saat 7.30 sıralarında Emniyet ekipleri, Çekmeköy İlçesi Aydınlar mahallesi Adnan Kahveci caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlemiştir. Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açılmıştır.


Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurumuz Emre Albayrak yaralanmıştır.


Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Polis memurumuzun hastanedeki tedavisi sürmektedir.


Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürülmüş, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirilmiştir.


AĞIR YARALANAN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU


Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Emre Albayrak yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan polis memuru, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralanan polisin şehit olduğu aktarıldı.


İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çekmeköy İlçesinde narkotik operasyonunda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.


#İstanbul
#Çekmeköy
#uyuşturucu operasyonu
