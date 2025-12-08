Narkotik operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu

İstanbul Çekmeköy’de sabah saatlerinde düzenlenen narkotik operasyonu çatışmaya dönüştü. Bir eve baskın yapan emniyet güçlerine içeriden ateş açılması sonucu Özel Harekat polisi Emre Albayrak ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Polis memurunun şehit olduğu bildirildi.
08.12.2025 Pazartesi Günü saat 7.30 sıralarında Emniyet ekipleri, Çekmeköy İlçesi Aydınlar mahallesi Adnan Kahveci caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlemiştir. Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açılmıştır.
Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurumuz Emre Albayrak yaralanmıştır.
Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Polis memurumuzun hastanedeki tedavisi sürmektedir.
Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürülmüş, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirilmiştir.
AĞIR YARALANAN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çekmeköy İlçesinde narkotik operasyonunda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.