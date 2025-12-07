Yeni Şafak
Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin beraber oynadığı ilk film hangisidir?

Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin beraber oynadığı ilk film hangisidir?

7/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin beraber oynadığı ilk film hangisidir?
Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin beraber oynadığı ilk film hangisidir?

Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin beraber oynadığı ilk film hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasında sorulan sorunun yanıtı merak konusu oldu. İşte usta sanatçıların birlikte oynadıkları ilk film ve sorunun doğru yanıtı.

Soru: Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin beraber oynadığı ilk film hangisidir?

Cevap:
D: Tatlı Dillim

A: Süt Kardeşler

B: Hababam Sınıfı

C: Mavi Boncuk

D: Tatlı Dillim


Tatlı Dillim filmi hakkında

Tatlı Dillim, 1 Kasım 1972 tarihinde vizyona giren yönetmenliğini ve yapımcılığını Ertem Eğilmez'in üstlendiği, senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı, başrollerini Tarık Akan ve Filiz Akın'ın paylaştığı romantik komedi filmidir. Ayrıca film Kemal Sunal'ın ilk sinema filmidir.


Filmin Konusu

Ferit İstanbullu zengin bir ailenin çocuğudur. Tıp okumasına rağmen en büyük hobisi basketbol oynamaktır. Maçlar öncesi dinlemek ve kamp yapmak için takımı ile beraber Emine'nin bulunduğu köye gider. Emine ise köy öğretmenidir ve bütün hayatı köydeki insanlara yardım etmekle geçmektedir. İstanbul'da çapkınlıklarıyla ünlü Ferit Emine'den çok hoşlanır ve onun kalbini kazanmaya çalışır. Emine ilk başta Ferit ile ilgilenmese de iki genç kısa süre sonra birbirlerine aşklarını itiraf eder ve evlenmeye karar verirler. Evliliklerinin ilk günleri oldukça mutlu geçer ancak Ferit'in İstanbul'dan gelen arkadaşları işleri bozar.


Arkadaşları ile birlikte İstanbul'a ve oradaki eski yaşamına geri dönen Ferit Emine ile evliliğini unutur. Emine bir süre bekledikten sonra İstanbul'a kocasını aramaya gider. Ancak acı gerçekler yüzüne vuracaktır: Ferit evliliğini ailesine haber vermediği gibi, eski çapkınlıklarına geri dönmüştür. Bunun üzerine Emine Ferit'e hayatının dersini vermek için kolları sıvar. Şehirli ve oldukça bakımlı bir kadın şeklinde Ferit'in karşısına yeniden çıkacak, ikiz kardeş Mine olarak Ferit'in kafasını karıştırmayı başaracaktır.

Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin beraber oynadığı ilk film hangisidir?