İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-İSG sınavı sonuçları için tarih belli oldu

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSG) tarafından düzenlenen 2025 İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, 7 Aralık 2025 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. Peki, İSG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen o tarih.





İSG sınavı soru ve cevapları açıklandı

2025 yılı İSG sınavına başvuran adaylar, sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını 7 Aralık 2025 tarihinde ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Sınavın temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının %10’luk kısmı, adaylar için 17 Aralık 2025 tarihine kadar erişilebilir olacak.





Adaylar, 7 Aralık 2025 tarihinde saat 12:35 itibariyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle soruları görüntüleyebilirler. Görüntüleme süreci ise 17 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Ancak sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında telif haklarına sahip olduğundan, izin alınmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz veya yayımlanamaz.





İSG sınav sonuçları için tarih belli oldu

İSG sınavına katılan adayların heyecanla beklediği bir diğer konu ise sonuçların açıklanma tarihi. 2025-İSG sınavının sonuçları, 6 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını yine ÖSYM’nin resmi internet sitesinden öğrenebilecek.





Sonuç açıklama süreci ve dikkat edilmesi gerekenler

Sınav sonuçları açıklandığında, adaylar başvurdukları iş yeri hekimliği veya iş güvenliği uzmanlığı pozisyonları için yapılan değerlendirmeye göre sonuçlarını görüntüleyebilecek. Ayrıca, sınavda başarılı olan adaylar, gerekli sertifikaların alınabilmesi için ilgili kurumlarla iletişime geçebilir.





İSG sınavına dair yapılan duyurular ve sınavla ilgili bilgilere, ÖSYM’nin resmi web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşmak mümkün. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar için bir sonraki adımların nasıl şekilleneceği ise büyük bir merak konusu olacak.





İSG sınavı için önemli tarihler

Sınav Uygulama Tarihi: 7 Aralık 2025

Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarları Erişim Tarihi: 7 Aralık 2025, 12:35

Sonuç Açıklama Tarihi: 6 Ocak 2026