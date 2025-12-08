Ankara’da su kullanıcılarını ilgilendiren planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri, 8 Aralık 2025 Pazartesi yani bugün birçok ilçede etkili oluyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), su şebekelerindeki bakım ve onarım çalışmalarını duyurdu. İşte ASKİ Ankara su kesintisi listesi:

1 /4 ASKİ, 8 Aralık Pazartesi günü Ankara’da birçok ilçede su kesintisi yapılacağını açıkladı. Vatandaşlar ise ASKİ’nin duyurusu sonrası Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Hangi ilçelerde sular kesilecek? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte ASKİ resmi internet sitesinde yer alan Ankara su kesintisi listesi:

2 /4 KEÇİÖREN Arıza Tarihi: 7.12.2025 23:55:00 Tamir Tarihi: 8.12.2025 04:30:00 Detay: Plansız su kesintisi Ankara genelinde su kaynaklarımızda yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri yapılacaktır. Kesintilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Etkilenen Yerler: Basınevleri - şevkat- kavacık subay evleri - kamil oçak - gümüşdere mahallesi ve civarı alt kotları.

3 /4 ETİMESGUT Arıza Tarihi: 8.12.2025 01:45:00 Tamir Tarihi: 8.12.2025 15:00:00 Detay: Etimesgut İlçesi Erler Mahallesi 3. Hava bakım komutanlığı yanındaki içme suyu hattından oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Etkilenen Yerler: Bahçekapı mahallesi bir kısmı Erler mahallesi bir kısmı Etiler mahallesi geneli.