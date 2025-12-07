Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık'ta indirim bekleniyor mu? İşte detaylar

Yeni Şafak
22:527/12/2025, Pazar
Merkez Bankası, 2025 Aralık ayındaki faiz kararını 11 Aralık’ta açıklayacak. Piyasalar, TCMB’nin faiz indirimi yapıp yapmayacağına odaklanırken, son anket verileri faiz beklentisinin yüzde 38,28 civarında olduğunu gösteriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının tarihini açıkladı. Aralık 2025’te yapılacak kritik toplantının ardından açıklanacak faiz kararı, özellikle döviz ve altın yatırımcıları tarafından merakla bekleniyor. 2025 yılı boyunca faizlerde çeşitli değişiklikler yapılırken, 11 Aralık’ta yapılacak toplantıda alınacak kararın, ekonomiye yön verecek nitelikte olması bekleniyor. Peki, bu toplantıda faiz indirimi söz konusu olacak mı?


MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası toplantı takvimine göre sıradaki PPK toplantısı
11 Aralık 2025 t
arihinde gerçekleştirilecek. Karar saat 14.00'te duyurulacak.

BEKLENTİLER NE YÖNDE, İNDİRİM OLACAK MI?

Merkez Bankası’nın politika faizine yönelik beklentilerde son durumu gösteren Piyasa Katılımcıları Anketi, faiz indiriminin devam edip etmeyeceği konusunda ipuçları veriyor. Bir önceki PPK toplantısında, 23 Ekim’de, faiz yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e çekilmişti. Şimdi ise, yatırımcılar ve ekonomistler, Merkez Bankası'nın yılın son toplantısında nasıl bir karar alacağını sorguluyor. Son yapılan anket sonuçlarına göre, katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’ndaki faiz beklentisi, bir önceki döneme göre hafif bir artış göstererek yüzde 39,35 seviyesine yükselmiş durumda.


Özellikle 11 Aralık’taki toplantı için en güçlü beklenti ise politika faizinin yüzde 38,28 civarında olması yönünde. Bu oran, yatırımcıların bir kısmının faiz indiriminin devam edeceği yönündeki beklentilerini yansıtıyor. Öte yandan, kasım ayında Merkez Bankası'nın faiz oranını değiştirmemesi ve ekim ayında uygulanan indirimin ardından alınacak yeni karar, piyasanın yönünü belirleyecek.


Merkez Bankası'nın faiz kararları, sadece döviz kurları ve altın fiyatlarını değil, Türkiye'nin genel ekonomik dengelerini de doğrudan etkileme potansiyeline sahip. Sonuç olarak, faiz indirimi yapılması durumunda, Türkiye’nin ekonomik hedefleri ve enflasyonla mücadele stratejileri göz önünde bulundurulacak.

