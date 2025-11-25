KİM NE ZAMAN GİRER?





2026 yılı için belirlenen son kaynak limitinin geçerli olduğu 2026 yılı veya bir önceki takvim yılı olan 2025 yılında limitin geçilmesi halinde, bu limite erişilen ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününden itibaren ikili anlaşma yapmamış olan tüketicilere; yüksek tüketimli son kaynak tüketicileri için hesaplanacak tarife uygulanmaya başlanacak. Örnek olarak,

* Ekimde okunan sayaca göre düzenlenen faturayla birlikte 2025 takvim yılı tüketimi 4 bin kWh’i ilk kez aşan bir mesken kullanıcısına 1/1/2026’dan itibaren,

* 30/12/2025’te okunan sayaca göre düzenlenen faturayla birlikte 2025 takvim yılı tüketimi 4 bin kWh’i ilk kez aşan bir kullanıcıya 1/3/2026’dan itibaren,







