Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik faturalarında uygulanan kademeli tarife sisteminde önemli bir değişiklik kararı alındı. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme ile konut aboneleri için destekten yararlanma sınırı düşürülüyor. Peki, Kimler fatura desteği alabilecek? Şartlar neler olacak? İşte detaylar.
Elektrikte yeni tarife sistemi için geri sayım başladı. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin üstüne çıkan mesken aboneleri devlet desteği alamayacak.
MESAJ GİDİYOR
Elektrik tarifesinde bu yıl uygulamaya başlanan son kaynak tedarik tarifesi oranında değişikliğe gidildi. Bu yıl kademeli elektrikte sınır 5 bin kilovatsaat olarak belirlenmişti. 31 Ekim 2025 tarihinde sınır 4 bin kilovatsaate indirildi. Yıllık 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaat - 984 TL) aşan kullanıcılara 1 Ocak’tan itibaren bu kapsama girdiklerine yönelik olarak dağıtım şirketleri mesaj göndermeye başladı. 1 Ocak 2026’dan itibaren uygulanacak yeni tarifede konutların 2025 tüketimleri baz alınacak. Bir hane 2025 yılı genelinde toplamda 4 bin kilovatsaati aşmışsa, 2026 yılı boyunca son kaynak tedarik tarifesi üzerinden faturası düzenlenecek. Elektrik perakende şirketleri bu yıl (2025) itibarıyla 4 bin kilovatsaati aşanlara mesaj göndermeye de başladı. Ekim ayı itibarıyla tüketimde sınırı aşan tüketiciler, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren destekten yararlanamayacak ve gerçek bedeli ödemek zorunda kalacaklar. Mesajda, “Tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır. Bu konuda serbest tüketici hakkınızdan faydalanmak isterseniz EPDK internet sitesinde yer alan tedarik şirketleri ile ikili anlaşma imzalayabilirsiniz” ifadesine yer verildi.
UYGUN FİYAT SEÇİLEBİLİR
Aboneler serbest tüketici de olabilirler. Tüketiciler diledikleri bir tedarikçi ile ikili anlaşma yaparak oradan elektrik enerjisi satın alabilirler. Böylece kendileri için en uygun tarifeye geçmeyi talep edebilirler. Ancak tedarik şirketleri tarifedeki gibi tek bir birim fiyat önerebileceği gibi piyasa fiyatına endeksli fiyat da önerebiliyor. Bu konuda tüketiciler kendileri için en uygun fiyatı tercih ederek avantaj sağlayabilirler. Kademe uygulamasında çok tüketen elektrik bedelini gerçek bedelinden ödüyor. Klimaları çok kullanan Antalya, Adana gibi illerdeki vatandaşlar kademeye daha fazla takılıyor.
KİM NE ZAMAN GİRER?
2026 yılı için belirlenen son kaynak limitinin geçerli olduğu 2026 yılı veya bir önceki takvim yılı olan 2025 yılında limitin geçilmesi halinde, bu limite erişilen ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününden itibaren ikili anlaşma yapmamış olan tüketicilere; yüksek tüketimli son kaynak tüketicileri için hesaplanacak tarife uygulanmaya başlanacak. Örnek olarak,
* Ekimde okunan sayaca göre düzenlenen faturayla birlikte 2025 takvim yılı tüketimi 4 bin kWh’i ilk kez aşan bir mesken kullanıcısına 1/1/2026’dan itibaren,
* 30/12/2025’te okunan sayaca göre düzenlenen faturayla birlikte 2025 takvim yılı tüketimi 4 bin kWh’i ilk kez aşan bir kullanıcıya 1/3/2026’dan itibaren,
* 2025 takvim yılı tüketimi 4 bin kWh’in altında olan ve haziranda okunan sayaca göre düzenlenen faturayla birlikte 2026 takvim yılı tüketimi 4 bin kWh’i ilk kez aşan bir mesken kullanıcısına 1/9/2026’dan itibaren,
* 2025 takvim yılı tüketimi 4 bin kWh’in altında olan ve saatlik okumanın yapılabildiği, 31/7/2026 saat 23:59’da okunan sayaca göre düzenlenen faturayla birlikte 2026 takvim yılı tüketimi 4 bin kWh’i ilk kez aşan bir mesken kullanıcısına 1/10/2026’dan itibaren son kaynak tüketicileri için hesaplanacak tarifenin uygulanması gerekecek.