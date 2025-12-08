İzmir elektrik kesintisi 8 Aralık 2025: İzmir’de bugün nerede, saat kaçta elektrik kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte İzmir Gediz Elektrik kesinti programı

İzmir’de 8 Aralık 2025 Pazartesi günü şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçe ve mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Karşıyaka, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Bergama, Foça, Tire, Torbalı, Karaburun, Kemalpaşa, Bayındır, Urla, Kiraz, Ödemiş, Konak ve diğer bazı bölgelerde elektrikler belirli saat aralıklarında kesilecek. Vatandaşların yakından takip ettiği ve elektriklerin ne zaman geleceğini merak ettiği kesinti programı da netleşti. Gediz Elektrik (GDZ Elektrik) resmi internet adresinden İzmir elektrik kesintisi programını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 8 Aralık ilçe ilçe, mahalle mahalle İzmir elektrik kesintisi programı.
Gediz Elektrik İzmir’de elektrik kesintisi uygulanacak bölgeleri açıkladı. Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Aralık Pazartesi günü İzmir’in bazı ilçe ve mahallelerinde belirlenen saatler arasında planlı elektrik kesintisi yapılacak. İşte İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin verileceği saatler.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ - 8 ARALIK 2025
Kesinti ID : 3545170
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahriye Üçok ( Berin Taşan Sk. Latife Hanım Sk. Doçent Doktor Bahriye Üçok Blv. )
Bahariye ( Zübeyde Hanım Cd. Doçent Doktor Bahriye Üçok Blv. 1875. Sk. 1837. Sk. 1836. Sk. Doktor Orhan Alpyörük Sk. Berin Taşan Sk. )
Kesinti ID : 3545175
Saat : 13:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahçelievler ( 1703/1. Sk. Şehit Mustafa Tunçbilek Sk. Yaşar Aksoy Sk. )
Kesinti ID : 3545951
Saat : 9:30 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Vali Rahmi Bey ( Menderes Cd. 130. Sk. 130/1. Sk. 138. Sk. )
Menderes ( 134. Sk. 136. Sk. 136/1. Sk. 152/1. Sk. 157. Sk. Doktor Hüseyin Fahrettin Mayda Sk. Menderes Cd. Seyfi Demirsoy Cd. 157/2. Sk. )
Kesinti ID : 3545956
Saat : 13:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Vali Rahmi Bey ( 297/1. Sk. 315. Sk. 297/3. Sk. Menderes Cd. 138. Sk. 158/1. Sk. 159. Sk. 296. Sk. 297. Sk. 297/2. Sk. 317. Sk.)
Menderes ( Menderes Cd. )
Kesinti ID : 3547188
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet ( 6642. Sk. 6645. Sk. 6644. Sk. 6643. Sk. 6641. Sk. 6640. Sk. 6639. Sk. 6638. Sk. 6633/1. Sk. 6621. Sk. 6620. Sk. 6618. Sk. 6617. Sk. 6616. Sk. 6615. Sk. 6607. Sk. 6604. Sk. 6647/1. Sk. 6647. Sk. 6646. Sk. 6645/2. Sk. 6645/1. Sk. 6648. Sk. 6650. Sk. 6651. Sk. 6652. Sk. 6654. Sk. 6654/1. Sk. 6657. Sk. 6722. Sk. 6722/2. Sk. 6636. Sk. 6617/1. Sk. )
Kesinti ID : 3548247
Saat : 18:00 - 20:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmangazi ( 597. Sk. 598. Sk. Yavuz Cd. 596. Sk. İbrahim Ethem Cd. 587. Sk. 594. Sk. 595. Sk. )
Kesinti ID : 3548250
Saat : 20:00 - 22:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
R. Şevket İnce ( 2146. Sk. 2149. Sk. 2150. Sk. 2154. Sk. 2161. Sk. 2162. Sk. Şehit Ali Erbil Sk. 2162/1. Sk. 2109. Sk. 2140/1. Sk. 2140/3. Sk. 2162/2. Sk. 2145. Sk. )
Kesinti ID : 3551545
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( 913. Sk. 915/1. Sk. 915. Sk. 915/2. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu 914. Sk. 907. Sk. 909. Sk. 912. Sk. )
Kesinti ID : 3551613
Saat : 16:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmangazi ( 595. Sk. 601. Sk. İbrahim Ethem Cd. 587. Sk. 591. Sk. 592. Sk. 592/1. Sk. 592/10. Sk. 592/11. Sk. 592/16. Sk. 592/2. Sk. 592/9. Sk. 593. Sk. 594. Sk. 596. Sk. 597. Sk. 598. Sk. 599. Sk. 600. Sk. 603. Sk. 603/1. Sk. 603/2. Sk. 604. Sk. 605. Sk. 606. Sk. 607. Sk. 608. Sk. 609. Sk. 614. Sk. 614/1. Sk. 615/1. Sk. 615/2. Sk. 615/3. Sk. Dumlupınar Cd. Yavuz Cd. İbrahim Galip Cd. )
Laka ( Gül Sk. Karanfil Sk. Laka Cd. Lale Sk. Menekşe Sk. Nergis Sk. Orkide Sk. Papatya Sk. Zambak Sk. )
Atatürk ( 945/3. Sk. 945/2. Sk. 915. Sk. 907/2. Sk. 920. Sk. 942. Sk. 859. Sk. 869. Sk. 870. Sk. 872. Sk. 873. Sk. 874. Sk. 906/1. Sk. 906/2. Sk. 906/3. Sk. 907. Sk. 907/1. Sk. 909. Sk. 911. Sk. 912. Sk. 912/1. Sk. 913. Sk. 914. Sk. 915/1. Sk. 915/2. Sk. 915/3. Sk. 919. Sk. 919/1. Sk. 921. Sk. 925. Sk. 925/2. Sk. 928. Sk. 929. Sk. 930. Sk. 931. Sk. 934. Sk. 935. Sk. 936. Sk. 937. Sk. 938. Sk. 939. Sk. 940. Sk. 943. Sk. 943/2. Sk. 944. Sk. 944/1. Sk. 945. Sk. 945/1. Sk. 946. Sk. 947. Sk. 948. Sk. 949. Sk. 950. Sk. 951. Sk. 951/1. Sk. 951/2. Sk. 951/3. Sk. 951/4. Sk. 952. Sk. 953. Sk. 954. Sk. 955. Sk. 956. Sk. 958. Sk. Barbaros Cd. Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu Hürriyet Cd. Osmangazi Cd. Park İçi Yolu Süleymaniye Cd. Türkay Cd. Ziya Gökalp Cd. Çocuk Parkı İçi Yolu )
Evka 4 ( Barbaros Cd. Park Sk. )
İnönü ( 801. Sk. 803. Sk. 816. Sk. 819. Sk. 820. Sk. 821. Sk. 822. Sk. 823. Sk. 824. Sk. 825. Sk. 828. Sk. 954. Sk. 959. Sk. 967. Sk. 968. Sk. 969. Sk. 970. Sk. 976. Sk. 977. Sk. 978. Sk. 979. Sk. 980. Sk. 981. Sk. Barbaros Cd. Hürriyet Cd. Turgut Reis Cd. Özdar Cd. 982. Sk. )
Çay ( Şehit Hakan Uysal Sk. 2092. Sk. 2093. Sk. 2098. Sk. 2099. Sk. 2102. Sk. 2103. Sk. 2104. Sk. 2106. Sk. 2107. Sk. 2109. Sk. 2110. Sk. 2111. Sk. 2112. Sk. 2113. Sk. 2133. Sk. 2135. Sk. 2136. Sk. 2137. Sk. )
Muhittin Erener ( 2095. Sk. 2097. Sk. 2124. Sk. 2138/1. Sk. 2138/2. Sk. )
R. Şevket İnce ( 2140. Sk. 2092. Sk. 2095. Sk. 2109. Sk. 2109/2. Sk. 2124. Sk. 2136/1. Sk. 2138. Sk. 2138/1. Sk. 2139. Sk. 2140/1. Sk. 2140/10. Sk. 2140/11. Sk. 2140/13. Sk. 2140/15. Sk. 2140/3. Sk. 2140/5. Sk. 2140/6. Sk. 2140/8. Sk. 2140/9. Sk. 2141. Sk. 2142. Sk. 2142/1. Sk. 2143. Sk. 2144. Sk. 2145. Sk. 2145/1. Sk. 2146. Sk. 2147. Sk. 2148. Sk. 2148/2. Sk. 2149. Sk. 2150. Sk. 2151. Sk. 2152. Sk. 2154. Sk. 2154/1. Sk. 2156. Sk. 2162. Sk. 2163. Sk. 2164. Sk. 2166. Sk. 2166/4. Sk. )
Kesinti ID : 3551685
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
30 Ağustos ( 7114. Sk. 7124. Sk. 7119. Sk. 4. Cd. 7122. Sk. )
Kesinti ID : 3551884
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Koyuneli ( Koyuneli Köyü İç Yolu Yuntdağ Yolu )
İsmailli
Kesinti ID : 3552678
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İsmetpaşa ( 257/1. Sk. 274. Sk. 276. Sk. 278. Sk. 280. Sk. 282. Sk. 284. Sk. 286. Sk. 288. Sk. 290. Sk. 292. Sk. Mersinaki Cd. 250. Sk. 257. Sk. 259. Sk. )
Kesinti ID : 3552685
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( 104. Sk. 108. Sk. 99. Sk. Akasya Cd. Orkide Sk. Zakkum Sk. Zeytin Sk. 110. Sk. 813. Sk. 812. Sk. 102. Sk. 101. Sk. Gürgen Sk. 98. Sk. Ardıç Sk. 107. Sk. )
Fevzipaşa ( 99. Sk. 108. Sk. Değirmenlik Cd. )
Kesinti ID : 3552806
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sarılar ( Bağ Mevkii Küme Evleri Nehir Sk. Tepe Mevkii Küme Evleri )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu Nehir Sk. Kocaaliler Köyü İç Yolu Güngören Sk. Karşı Küme Evleri Çamlıca Yolu Küme Evleri )
Çobanköy ( Çeşmebaşı Küme Evleri Çimenlik Sk. )
Küre ( Küre Küme Evleri Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu Köprübaşı Küme Evleri )
Küçükören ( Başören Küme Evleri Köşk Ödemiş Yolu Küçükören Küme Evleri )
Hamam ( Köşk Ödemiş Yolu Mendegüme Küme Evleri )
Güney ( Mendegüme Küme Evleri Güney Küme Evleri )
Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köşk Ödemiş Yolu Demirdere Küme Evleri )
Çayır ( Köşk Ödemiş Yolu Ataman Küme Evleri )
Çamlıca ( Çamlıca Küme Evleri Köprübaşı Küme Evleri Köşk Ödemiş Yolu )
Kesinti ID : 3553077
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yalı ( 6440/7. Sk. 6440/5. Sk. 6440/6. Sk. Caher Dudayev Blv. 6440/1. Sk. 6440/2. Sk. 6440/3. Sk. 6440/4. Sk. )
Atakent ( Caher Dudayev Blv. )
Kesinti ID : 3553124
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fevzipaşa ( 1014. Sk. 1011. Sk. 1016. Sk. 1015. Sk. Değirmen Yolu Sk. )
Atatürk ( Beyler Sk. Değirmen Yolu Sk. )
Kesinti ID : 3553656
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bozköy ( 13/17. Sk. Bozköy Okul Sk. Bozköy Avcı Sk. Bozköy Tepe Sk. 13/20. Sk. 13/29. Sk. 13/27. Sk. Kara Sk. Ova Cd. Çakıcı Sk. )
Kesinti ID : 3553672
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Işıklar ( Rahmanlar Küme Evleri İzmir Ödemiş Yolu )
Hasköy
Kızılcaova
Yeşilova
Yeniçiftlik
Kesinti ID : 3553697
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güvendik ( 229. Sk. 241. Sk. 224/1. Sk. 224. Sk. 225. Sk. 225/1. Sk. 226. Sk. 227. Sk. 228. Sk. 232. Sk. 233. Sk. 234. Sk. Mavi Plaj Cd. 242. Sk. 240. Sk. 239. Sk. )
Kesinti ID : 3553700
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenice ( AKMEŞE Yeşilalan Sk. Sefaköy Cd. )
Kesinti ID : 3553705
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenice ( Kekliktepe Cd. Sefaköy Cd. 3300/1. Sk. )
Kalabak ( 3364 Sefaköy Cd. )
Kesinti ID : 3553722
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Refet Bele ( 9169/1. Sk. 9125. Sk. 9125/2. Sk. 9125/21. Sk. 9125/22. Sk. 9125/3. Sk. 9125/4. Sk. 9125/5. Sk. 9125/7. Sk. 9131/14. Sk. 9176. Sk. 9171. Sk. 9131/23. Sk. 9131/3. Sk. )
Tahsin Yazıcı ( 9306/2. Sk. 9306. Sk. 9168/12. Sk. 9125/6. Sk. 9125/11. Sk. 9125/10. Sk. 9323. Sk. Yiğitler Cd. )
Ali Fuat Cebesoy ( 9125/26. Sk. 9131/14. Sk. )
Kesinti ID : 3553727
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çınar ( 5004. Sk. 5003/3. Sk. 5003/1. Sk. 5003. Sk. 5002/2. Sk. 5002. Sk. 5001. Sk. 5004/1. Sk. 5002/1. Sk. )
Kazımdirik ( 5003/1. Sk. 5003. Sk. )
Kesinti ID : 3553732
Saat : 11:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Rafet Paşa ( 5058/90. Sk. 5058. Sk. 5058/2. Sk. 5058/3. Sk. 5058/4. Sk. 5058/5. Sk. 5060. Sk. 5061. Sk. )
Kesinti ID : 3553734
Saat : 14:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Refet Bele ( 9131/21. Sk. 9139/5. Sk. 9131/9. Sk. 9131/8. Sk. 9131/24. Sk. 9125/22. Sk. 9131/17. Sk. 9131/22. Sk. 9123/6. Sk. 9125. Sk. 9125/1. Sk. 9221. Sk. 9155/2. Sk. )
Kesinti ID : 3553744
Saat : 13:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Erzene ( 116/8. Sk. Hasan Ali Yücel Cd. 116/4. Sk. 116/7. Sk. )
Kesinti ID : 3553746
Saat : 15:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Evka 3 ( 112/2. Sk. 113. Sk. 112/3. Sk. )
Erzene ( 113/3. Sk. 113. Sk. Park İçi Yolu )
Kesinti ID : 3553924
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeni ( Demirciler Sk. Kır Sk. Necati Cumalı Cd. Çay Sk. Gür Sk. )
Yaka ( Çay Sk. Demirciler Sk. Derya Sk. Elvan Sk. General Fahrettin Sk. Gür Sk. Ilıca Sk. Kır Sk. Yeşiltepe Sk. )
Hacı İsa ( Balkış Sk. Cami Sk. Necati Cumalı Cd. Turunç Sk. Yavuz Sk. Zeytin Sk. Çelen Sk. Ülkü Sk. )
Kesinti ID : 3554310
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşildere ( Camiönü Küme Evleri Yeşildere Küme Evleri Çamur Küme Evleri )
Kesinti ID : 3554311
Saat : 10:00 - 16:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dokuzlar ( Güvenç Küme Evleri Dokuzlar Küme Evleri Ayrıklı Küme Evleri )
Kesinti ID : 3554340
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayırlı ( Bayırlı Küme Evleri )
Kesinti ID : 3554350
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaburç ( Tastepe Küme Evleri )
Aydoğdu ( Aydoğdu Küme Evleri Kocaçınarlar Küme Evleri Aydoğdu Merkez Sk. Cevizdalları Küme Evleri Düzova Küme Evleri )
Başaran ( Başaran Küme Evleri )
Çanakçı ( Çanakçı Küme Evleri )
Çömlekçi ( SERGİYERİ TAŞTEPE Sergiyeri Küme Evleri Ova Küme Evleri Çömlekçi Koyu İç Yolu Gözlübaba Küme Evleri Aydoğdu Köyü İç Yolu Akar Küme Evleri Çömlekçi Küme Evleri Şentürk Küme Evleri )
Suludere ( Suludere Merkez Sk. Kocaçınarlar Küme Evleri Cevizdalları Küme Evleri )
Kesinti ID : 3554426
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güneşli ( 528. Sk. )
Kesinti ID : 3554429
Saat : 11:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güneşli ( Eski İzmir Cd. 526/2. Sk. 526/1. Sk. )
Kesinti ID : 3554431
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Barbaros ( 340. Sk. 341. Sk. 352. Sk. )
Altıntaş ( 367. Sk. Kazım Karabekir Meydanı İnönü Cd. 304. Sk. 340. Sk. 341. Sk. 342. Sk. 352. Sk. 362. Sk. 363. Sk. 363/1. Sk. 364. Sk. 365. Sk. 366. Sk. )
Kesinti ID : 3554468
Saat : 14:00 - 19:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mordoğan ( 53. Sk. 58. Sk. 57. Sk. 44/1. Sk. 31. Sk. 25. Sk. 16. Sk. 13. Sk. 14. Sk. 78. Sk. 77. Sk. 8. Sk. 7. Sk. 68. Sk. 56. Sk. 93. Sk. 94. Sk. Ardıç Cd. 6. Sk. 17. Sk. 36. Sk. 51. Sk. 91. Sk. 87. Sk. 96. Sk. 29. Sk. 26/1. Sk. 89. Sk. 69. Sk. 76. Sk. 41. Sk. 48. Sk. 98. Sk. 65. Sk. 45. Sk. 95. Sk. 34. Sk. 90. Sk. 85. Sk. 86. Sk. Mordoğan Küme Evleri 10. Sk. 11. Sk. 81. Sk. Gökpınar Küme Evleri 67. Sk. 75. Sk. 72. Sk. 12. Sk. 109. Sk. 47. Sk. 59. Sk. 63. Sk. 104. Sk. 101. Sk. İzmir Cd. 110. Sk. 83. Sk. 26. Sk. 22. Sk. 136. Sk. 64. Sk. 74. Sk. Ayıbalığı Cd. 39. Sk. 37. Sk. 35. Sk. Mustafa Kemal Cd. 33 18. Sk. 20. Sk. 525. Sk. 80. Sk. 21. Sk. Seal Beach Clap Sahil Cd. Leman Kavukçu Sk. Fakülte Cd. Doğa Tatil Sitesi İç Yolu 52. Sk. 44. Sk. 28. Sk. 134. Sk. 111. Sk. 66. Sk. 108. Sk. 46. Sk. 49. Sk. 103. Sk. 88. Sk. 84. Sk. 32. Sk. 42. Sk. 62. Sk. 19. Sk. 24. Sk. Mehmet Ali Alpaslan Cd. 40. Sk. 50. Sk. 27. Sk. 43. Sk. 73. Sk. 9. Sk. 92. Sk. 82. Sk. 79. Sk. 105. Sk. 97. Sk. )
Kesinti ID : 3554615
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Örnekköy ( 1032. Sk. 1001. Sk. 1000. Sk. 1113. Sk. 1111. Sk. 1109. Sk. 1103. Sk. 1101. Sk. 1099. Sk. Örnekköy Küme Evleri 1057/2. Sk. 1044. Sk. 1002. Sk. 1093. Sk. 1074. Sk. Kıravlusu Küme Evleri 1080/2. Sk. 1028. Sk. 1014. Sk. 1067. Sk. Okul Cd. Okan Cd. Kemalpaşa Cd. Değirmen Cd. Baykal Cd. 1119. Sk. 1117. Sk. 1115. Sk. 1107. Sk. 1105. Sk. 1097. Sk. 1095. Sk. 1091. Sk. 1089. Sk. 1081. Sk. 1080/3. Sk. 1080/1. Sk. 1080. Sk. 1079. Sk. 1077. Sk. 1073. Sk. 1072. Sk. 1071. Sk. 1070. Sk. 1069. Sk. 1066. Sk. 1065. Sk. 1063. Sk. 1059. Sk. 1058. Sk. 1057/1. Sk. 1057. Sk. 1056. Sk. 1054. Sk. 1052. Sk. 1050. Sk. 1048. Sk. 1047. Sk. 1042. Sk. 1040. Sk. 1038. Sk. 1036. Sk. 1035. Sk. 1034. Sk. 1033. Sk. 1031. Sk. 1030. Sk. 1029. Sk. 1027. Sk. 1026/3. Sk. 1026. Sk. 1025. Sk. 1023. Sk. 1021. Sk. 1017. Sk. 1016. Sk. 1015. Sk. 1013. Sk. 1011. Sk. 1010. Sk. 1009. Sk. 1008. Sk. 1006. Sk. 1003. Sk. )
Mehmet Akif Ersoy ( Mehmet Akif Küme Evleri Kemalpaşa Cd. )
Çiniliköy ( Çiniliköy Yolu Küme Evleri Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri Yesillik Yolu Küme Evleri 4137. Sk. 4146. Sk. 4101. Sk. Torbalı Cd. Savanda Kurudere Yolu Küme Evleri )
Aşağıkızılca ( 2035. Sk. Aşağıkızılca Taştepe Sk. Aşağıkızılca Ova Evleri Yolu Küme Evleri )
Yukarıkızılca Merkez ( Tufan Sk. Tophane Sk. Taştepe Sk. Sakallar Sk. Pekşen Sk. Osmanoğlu Sk. Nacibey Sk. Meriç Sk. Mecit Sk. Maşatlık Cd. Maraş Sk. Manavlar Sk. Küçük Park Sk. Kültür Cd. Kulelioğlu Sk. Kemalpaşa Yolu Cd. Kasaplar Sk. Kapandere Küme Evleri Hacı İsmail Sk. Hacı Osman Sk. Hacı Halil Sk. Güneyyaka Küme Evleri Gemici Sk. Eski Su Deposu Sk. Emine Hatun Sk. Emin Efe Sk. Cumhuriyet Cd. Cayırarası Kümesi Bütüner Sk. Bülent Ecevit Cd. Başkomutan Atatürk Küme Evleri Barbaros Sk. Baki Dayı Sk. Aşağıkızılca Taştepe Sk. Acem Sk. Yeşil Çamlık 1. Sk. Çayırarası Küme Evleri Nifçayı Kümesi Küme Evleri Kıravlusu Küme Evleri 2037. Sk. Süvari Küme Evleri Mula Sk. Kurtlar Sk. Konut Sk. Karabağlar Küme Evleri Hafız Ahmet Sk. Avcı Sk. Atatürk Arıcılar Sk. Topçular Sk. 2259. Sk. Park Orman Yolu Sk. Yeşil Çamlık 4. Sk. 2256. Sk. 2254. Sk. Çamköy Küme Evleri 2253. Sk. Kardelya Sk. Şehit Ali Acar Sk. Lavanta Sk. 2251. Sk. Berkay Sk. Ödül Sk. Lima Sk. Seda Sk. Ece Sk. Özlem Sk. Şehit Pilot Hüseyin Alçacık Sk. Özgüç Sk. Yıl İlköğretim Okulu Cd. Yukarıkızılca İzmir Cd. Yukarıkızılca Kemalpaşa Cd. Yukarıkızılca Belediye Cd. Yenilik Cd. Yeni Mahalle Sk. Yengi Sk. Yel Degirmeni Sk. Yağhane Sk. Yaren Sk. Uğur Mumcu Sk. Ulu Önder Atatürk Cd. Türkoğlu Sk. )
Soğukpınar ( 4101. Sk. 337. Sk. 342. Sk. 340. Sk. Çelebiyaka Küme Evleri Torbalı Cd. Soğukpınar Küme Evleri Kemalpaşa Cd. )
Nazarköy ( Torbalı Cd. Yesillik Yolu Küme Evleri Savanda Kurudere Yolu Küme Evleri 4051. Sk. savanda yolu kümeevler )
Kesinti ID : 3554637
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gazi Mustafa Kemal ( Hüdaver Köse Sk. Çamlı Yol Sk. Fatih Cd. Mimar Sinan Cd. Sedir Sk. Yaren Dede Sk. Gelişim Sk. Gazozcu Sk. )
Karakuyu ( Fatih Cd. )
Kesinti ID : 3554655
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çiniyeri ( Gülyaka Küme Evleri Gökçen Yolu Türk Geçer Sk. Çiniyeri Köyü İç Yolu Ağaçlı Küme Evleri Çiniyeri Yolu Gülyaka Küme Evleri Gökçen Yolu Türk Geçer Sk. Çiniyeri Köyü İç Yolu Ağaçlı Küme Evleri Çiniyeri Yolu )
Boynuyoğun ( Çayir Ovasi Küme Evleri Boynuyoğun Yol Altı Küme Evleri Çayir Ovasi Küme Evleri Boynuyoğun Yol Altı Küme Evleri )
Işıklı ( Hüseyin Efe Sk. Yol Küme Evleri Işıklı Atatürk Sk. Işıklı Cumhuriyet Sk. Işıkkent Sk. Işıklı Okul Sk. Işıklı Ova Küme Evleri )
Kürdüllü
Kesinti ID : 3554724
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Balıklıova ( 13030/2. Sk. 13052. Sk. 13030/1. Sk. 13030. Sk. 13043/1. Sk. 13048. Sk. 13049. Sk. 13044. Sk. 13034. Sk. 13040. Sk. 13045. Sk. 13039. Sk. 13038. Sk. 13037. Sk. 13042. Sk. 13051. Sk. 13031. Sk. 13033/1. Sk. 13032. Sk. 13047. Sk. 13033. Sk. 13046. Sk. 13043. Sk. 13035. Sk. 13036. Sk. 13041. Sk. 13041/1. Sk. 13046/1. Sk. )
Ildır
Kesinti ID : 3554726
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Torasan ( 605. Sk. 604. Sk. 507. Sk. 603. Sk. 602. Sk. 601. Sk. 600. Sk. 524. Sk. 522. Sk. 607. Sk. 514. Sk. 518. Sk. 515. Sk. 599. Sk. 505. Sk. 566. Sk. 516. Sk. Kemal Ertan Cd. )