İzmir elektrik kesintisi 8 Aralık 2025: İzmir'de bugün nerede, saat kaçta elektrik kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte İzmir Gediz Elektrik kesinti programı

İzmir elektrik kesintisi 8 Aralık 2025: İzmir’de bugün nerede, saat kaçta elektrik kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte İzmir Gediz Elektrik kesinti programı

8/12/2025, Pazartesi
İzmir elektrik kesintisi programı
İzmir elektrik kesintisi programı

İzmir’de 8 Aralık 2025 Pazartesi günü şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçe ve mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Karşıyaka, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Bergama, Foça, Tire, Torbalı, Karaburun, Kemalpaşa, Bayındır, Urla, Kiraz, Ödemiş, Konak ve diğer bazı bölgelerde elektrikler belirli saat aralıklarında kesilecek. Vatandaşların yakından takip ettiği ve elektriklerin ne zaman geleceğini merak ettiği kesinti programı da netleşti. Gediz Elektrik (GDZ Elektrik) resmi internet adresinden İzmir elektrik kesintisi programını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 8 Aralık ilçe ilçe, mahalle mahalle İzmir elektrik kesintisi programı.

Gediz Elektrik İzmir’de elektrik kesintisi uygulanacak bölgeleri açıkladı. Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Aralık Pazartesi günü İzmir’in bazı ilçe ve mahallelerinde belirlenen saatler arasında planlı elektrik kesintisi yapılacak. İşte İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin verileceği saatler.


İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ - 8 ARALIK 2025

Kesinti ID : 3545170

Saat : 10:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


KARŞIYAKA / İZMİR

Bahriye Üçok ( Berin Taşan Sk. Latife Hanım Sk. Doçent Doktor Bahriye Üçok Blv. )

Bahariye ( Zübeyde Hanım Cd. Doçent Doktor Bahriye Üçok Blv. 1875. Sk. 1837. Sk. 1836. Sk. Doktor Orhan Alpyörük Sk. Berin Taşan Sk. )


Kesinti ID : 3545175

Saat : 13:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


KARŞIYAKA / İZMİR

Bahçelievler ( 1703/1. Sk. Şehit Mustafa Tunçbilek Sk. Yaşar Aksoy Sk. )

Kesinti ID : 3545951

Saat : 9:30 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


BUCA / İZMİR

Vali Rahmi Bey ( Menderes Cd. 130. Sk. 130/1. Sk. 138. Sk. )

Menderes ( 134. Sk. 136. Sk. 136/1. Sk. 152/1. Sk. 157. Sk. Doktor Hüseyin Fahrettin Mayda Sk. Menderes Cd. Seyfi Demirsoy Cd. 157/2. Sk. )


Kesinti ID : 3545956

Saat : 13:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


BUCA / İZMİR

Vali Rahmi Bey ( 297/1. Sk. 315. Sk. 297/3. Sk. Menderes Cd. 138. Sk. 158/1. Sk. 159. Sk. 296. Sk. 297. Sk. 297/2. Sk. 317. Sk.)

Menderes ( Menderes Cd. )


Kesinti ID : 3547188

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


KARŞIYAKA / İZMİR

Cumhuriyet ( 6642. Sk. 6645. Sk. 6644. Sk. 6643. Sk. 6641. Sk. 6640. Sk. 6639. Sk. 6638. Sk. 6633/1. Sk. 6621. Sk. 6620. Sk. 6618. Sk. 6617. Sk. 6616. Sk. 6615. Sk. 6607. Sk. 6604. Sk. 6647/1. Sk. 6647. Sk. 6646. Sk. 6645/2. Sk. 6645/1. Sk. 6648. Sk. 6650. Sk. 6651. Sk. 6652. Sk. 6654. Sk. 6654/1. Sk. 6657. Sk. 6722. Sk. 6722/2. Sk. 6636. Sk. 6617/1. Sk. )


Kesinti ID : 3548247

Saat : 18:00 - 20:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


BAYRAKLI / İZMİR

Osmangazi ( 597. Sk. 598. Sk. Yavuz Cd. 596. Sk. İbrahim Ethem Cd. 587. Sk. 594. Sk. 595. Sk. )


Kesinti ID : 3548250

Saat : 20:00 - 22:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


BAYRAKLI / İZMİR

R. Şevket İnce ( 2146. Sk. 2149. Sk. 2150. Sk. 2154. Sk. 2161. Sk. 2162. Sk. Şehit Ali Erbil Sk. 2162/1. Sk. 2109. Sk. 2140/1. Sk. 2140/3. Sk. 2162/2. Sk. 2145. Sk. )


Kesinti ID : 3551545

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


BORNOVA / İZMİR

Atatürk ( 913. Sk. 915/1. Sk. 915. Sk. 915/2. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu 914. Sk. 907. Sk. 909. Sk. 912. Sk. )


Kesinti ID : 3551613

Saat : 16:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


BAYRAKLI / İZMİR

Osmangazi ( 595. Sk. 601. Sk. İbrahim Ethem Cd. 587. Sk. 591. Sk. 592. Sk. 592/1. Sk. 592/10. Sk. 592/11. Sk. 592/16. Sk. 592/2. Sk. 592/9. Sk. 593. Sk. 594. Sk. 596. Sk. 597. Sk. 598. Sk. 599. Sk. 600. Sk. 603. Sk. 603/1. Sk. 603/2. Sk. 604. Sk. 605. Sk. 606. Sk. 607. Sk. 608. Sk. 609. Sk. 614. Sk. 614/1. Sk. 615/1. Sk. 615/2. Sk. 615/3. Sk. Dumlupınar Cd. Yavuz Cd. İbrahim Galip Cd. )


Laka ( Gül Sk. Karanfil Sk. Laka Cd. Lale Sk. Menekşe Sk. Nergis Sk. Orkide Sk. Papatya Sk. Zambak Sk. )


Atatürk ( 945/3. Sk. 945/2. Sk. 915. Sk. 907/2. Sk. 920. Sk. 942. Sk. 859. Sk. 869. Sk. 870. Sk. 872. Sk. 873. Sk. 874. Sk. 906/1. Sk. 906/2. Sk. 906/3. Sk. 907. Sk. 907/1. Sk. 909. Sk. 911. Sk. 912. Sk. 912/1. Sk. 913. Sk. 914. Sk. 915/1. Sk. 915/2. Sk. 915/3. Sk. 919. Sk. 919/1. Sk. 921. Sk. 925. Sk. 925/2. Sk. 928. Sk. 929. Sk. 930. Sk. 931. Sk. 934. Sk. 935. Sk. 936. Sk. 937. Sk. 938. Sk. 939. Sk. 940. Sk. 943. Sk. 943/2. Sk. 944. Sk. 944/1. Sk. 945. Sk. 945/1. Sk. 946. Sk. 947. Sk. 948. Sk. 949. Sk. 950. Sk. 951. Sk. 951/1. Sk. 951/2. Sk. 951/3. Sk. 951/4. Sk. 952. Sk. 953. Sk. 954. Sk. 955. Sk. 956. Sk. 958. Sk. Barbaros Cd. Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu Hürriyet Cd. Osmangazi Cd. Park İçi Yolu Süleymaniye Cd. Türkay Cd. Ziya Gökalp Cd. Çocuk Parkı İçi Yolu )


Evka 4 ( Barbaros Cd. Park Sk. )


İnönü ( 801. Sk. 803. Sk. 816. Sk. 819. Sk. 820. Sk. 821. Sk. 822. Sk. 823. Sk. 824. Sk. 825. Sk. 828. Sk. 954. Sk. 959. Sk. 967. Sk. 968. Sk. 969. Sk. 970. Sk. 976. Sk. 977. Sk. 978. Sk. 979. Sk. 980. Sk. 981. Sk. Barbaros Cd. Hürriyet Cd. Turgut Reis Cd. Özdar Cd. 982. Sk. )


Çay ( Şehit Hakan Uysal Sk. 2092. Sk. 2093. Sk. 2098. Sk. 2099. Sk. 2102. Sk. 2103. Sk. 2104. Sk. 2106. Sk. 2107. Sk. 2109. Sk. 2110. Sk. 2111. Sk. 2112. Sk. 2113. Sk. 2133. Sk. 2135. Sk. 2136. Sk. 2137. Sk. )


Muhittin Erener ( 2095. Sk. 2097. Sk. 2124. Sk. 2138/1. Sk. 2138/2. Sk. )


R. Şevket İnce ( 2140. Sk. 2092. Sk. 2095. Sk. 2109. Sk. 2109/2. Sk. 2124. Sk. 2136/1. Sk. 2138. Sk. 2138/1. Sk. 2139. Sk. 2140/1. Sk. 2140/10. Sk. 2140/11. Sk. 2140/13. Sk. 2140/15. Sk. 2140/3. Sk. 2140/5. Sk. 2140/6. Sk. 2140/8. Sk. 2140/9. Sk. 2141. Sk. 2142. Sk. 2142/1. Sk. 2143. Sk. 2144. Sk. 2145. Sk. 2145/1. Sk. 2146. Sk. 2147. Sk. 2148. Sk. 2148/2. Sk. 2149. Sk. 2150. Sk. 2151. Sk. 2152. Sk. 2154. Sk. 2154/1. Sk. 2156. Sk. 2162. Sk. 2163. Sk. 2164. Sk. 2166. Sk. 2166/4. Sk. )


Kesinti ID : 3551685

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


MENEMEN / İZMİR

30 Ağustos ( 7114. Sk. 7124. Sk. 7119. Sk. 4. Cd. 7122. Sk. )


Kesinti ID : 3551884

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


BERGAMA / İZMİR

Koyuneli ( Koyuneli Köyü İç Yolu Yuntdağ Yolu )

İsmailli

Kesinti ID : 3552678

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


FOÇA / İZMİR

İsmetpaşa ( 257/1. Sk. 274. Sk. 276. Sk. 278. Sk. 280. Sk. 282. Sk. 284. Sk. 286. Sk. 288. Sk. 290. Sk. 292. Sk. Mersinaki Cd. 250. Sk. 257. Sk. 259. Sk. )


Kesinti ID : 3552685

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


FOÇA / İZMİR

Atatürk ( 104. Sk. 108. Sk. 99. Sk. Akasya Cd. Orkide Sk. Zakkum Sk. Zeytin Sk. 110. Sk. 813. Sk. 812. Sk. 102. Sk. 101. Sk. Gürgen Sk. 98. Sk. Ardıç Sk. 107. Sk. )

Fevzipaşa ( 99. Sk. 108. Sk. Değirmenlik Cd. )


Kesinti ID : 3552806

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


TİRE / İZMİR

Sarılar ( Bağ Mevkii Küme Evleri Nehir Sk. Tepe Mevkii Küme Evleri )

Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu Nehir Sk. Kocaaliler Köyü İç Yolu Güngören Sk. Karşı Küme Evleri Çamlıca Yolu Küme Evleri )

Çobanköy ( Çeşmebaşı Küme Evleri Çimenlik Sk. )

Küre ( Küre Küme Evleri Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu Köprübaşı Küme Evleri )

Küçükören ( Başören Küme Evleri Köşk Ödemiş Yolu Küçükören Küme Evleri )

Hamam ( Köşk Ödemiş Yolu Mendegüme Küme Evleri )

Güney ( Mendegüme Küme Evleri Güney Küme Evleri )

Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köşk Ödemiş Yolu Demirdere Küme Evleri )

Çayır ( Köşk Ödemiş Yolu Ataman Küme Evleri )

Çamlıca ( Çamlıca Küme Evleri Köprübaşı Küme Evleri Köşk Ödemiş Yolu )


Kesinti ID : 3553077

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


KARŞIYAKA / İZMİR

Yalı ( 6440/7. Sk. 6440/5. Sk. 6440/6. Sk. Caher Dudayev Blv. 6440/1. Sk. 6440/2. Sk. 6440/3. Sk. 6440/4. Sk. )

Atakent ( Caher Dudayev Blv. )


Kesinti ID : 3553124

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


BERGAMA / İZMİR

Fevzipaşa ( 1014. Sk. 1011. Sk. 1016. Sk. 1015. Sk. Değirmen Yolu Sk. )

Atatürk ( Beyler Sk. Değirmen Yolu Sk. )


Kesinti ID : 3553656

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


ALİAĞA / İZMİR

Bozköy ( 13/17. Sk. Bozköy Okul Sk. Bozköy Avcı Sk. Bozköy Tepe Sk. 13/20. Sk. 13/29. Sk. 13/27. Sk. Kara Sk. Ova Cd. Çakıcı Sk. )


Kesinti ID : 3553672

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


BAYINDIR / İZMİR

Işıklar ( Rahmanlar Küme Evleri İzmir Ödemiş Yolu )

Hasköy

Kızılcaova

Yeşilova

Yeniçiftlik


Kesinti ID : 3553697

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


URLA / İZMİR

Güvendik ( 229. Sk. 241. Sk. 224/1. Sk. 224. Sk. 225. Sk. 225/1. Sk. 226. Sk. 227. Sk. 228. Sk. 232. Sk. 233. Sk. 234. Sk. Mavi Plaj Cd. 242. Sk. 240. Sk. 239. Sk. )


Kesinti ID : 3553700

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


URLA / İZMİR

Yenice ( AKMEŞE Yeşilalan Sk. Sefaköy Cd. )

Kesinti ID : 3553705

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


URLA / İZMİR

Yenice ( Kekliktepe Cd. Sefaköy Cd. 3300/1. Sk. )

Kalabak ( 3364 Sefaköy Cd. )

Kesinti ID : 3553722

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


KARABAĞLAR / İZMİR

Refet Bele ( 9169/1. Sk. 9125. Sk. 9125/2. Sk. 9125/21. Sk. 9125/22. Sk. 9125/3. Sk. 9125/4. Sk. 9125/5. Sk. 9125/7. Sk. 9131/14. Sk. 9176. Sk. 9171. Sk. 9131/23. Sk. 9131/3. Sk. )

Tahsin Yazıcı ( 9306/2. Sk. 9306. Sk. 9168/12. Sk. 9125/6. Sk. 9125/11. Sk. 9125/10. Sk. 9323. Sk. Yiğitler Cd. )

Ali Fuat Cebesoy ( 9125/26. Sk. 9131/14. Sk. )


Kesinti ID : 3553727

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


BORNOVA / İZMİR

Çınar ( 5004. Sk. 5003/3. Sk. 5003/1. Sk. 5003. Sk. 5002/2. Sk. 5002. Sk. 5001. Sk. 5004/1. Sk. 5002/1. Sk. )

Kazımdirik ( 5003/1. Sk. 5003. Sk. )


Kesinti ID : 3553732

Saat : 11:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


BORNOVA / İZMİR

Rafet Paşa ( 5058/90. Sk. 5058. Sk. 5058/2. Sk. 5058/3. Sk. 5058/4. Sk. 5058/5. Sk. 5060. Sk. 5061. Sk. )


Kesinti ID : 3553734

Saat : 14:00 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


KARABAĞLAR / İZMİR

Refet Bele ( 9131/21. Sk. 9139/5. Sk. 9131/9. Sk. 9131/8. Sk. 9131/24. Sk. 9125/22. Sk. 9131/17. Sk. 9131/22. Sk. 9123/6. Sk. 9125. Sk. 9125/1. Sk. 9221. Sk. 9155/2. Sk. )


Kesinti ID : 3553744

Saat : 13:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


BORNOVA / İZMİR

Erzene ( 116/8. Sk. Hasan Ali Yücel Cd. 116/4. Sk. 116/7. Sk. )


Kesinti ID : 3553746

Saat : 15:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


BORNOVA / İZMİR

Evka 3 ( 112/2. Sk. 113. Sk. 112/3. Sk. )

Erzene ( 113/3. Sk. 113. Sk. Park İçi Yolu )

Kesinti ID : 3553924

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


URLA / İZMİR

Yeni ( Demirciler Sk. Kır Sk. Necati Cumalı Cd. Çay Sk. Gür Sk. )

Yaka ( Çay Sk. Demirciler Sk. Derya Sk. Elvan Sk. General Fahrettin Sk. Gür Sk. Ilıca Sk. Kır Sk. Yeşiltepe Sk. )

Hacı İsa ( Balkış Sk. Cami Sk. Necati Cumalı Cd. Turunç Sk. Yavuz Sk. Zeytin Sk. Çelen Sk. Ülkü Sk. )


Kesinti ID : 3554310

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


KİRAZ / İZMİR

Yeşildere ( Camiönü Küme Evleri Yeşildere Küme Evleri Çamur Küme Evleri )

Kesinti ID : 3554311

Saat : 10:00 - 16:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


KİRAZ / İZMİR

Dokuzlar ( Güvenç Küme Evleri Dokuzlar Küme Evleri Ayrıklı Küme Evleri )


Kesinti ID : 3554340

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


ÖDEMİŞ / İZMİR

Bayırlı ( Bayırlı Küme Evleri )

Kesinti ID : 3554350

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


KİRAZ / İZMİR

Karaburç ( Tastepe Küme Evleri )

Aydoğdu ( Aydoğdu Küme Evleri Kocaçınarlar Küme Evleri Aydoğdu Merkez Sk. Cevizdalları Küme Evleri Düzova Küme Evleri )

Başaran ( Başaran Küme Evleri )

Çanakçı ( Çanakçı Küme Evleri )

Çömlekçi ( SERGİYERİ TAŞTEPE Sergiyeri Küme Evleri Ova Küme Evleri Çömlekçi Koyu İç Yolu Gözlübaba Küme Evleri Aydoğdu Köyü İç Yolu Akar Küme Evleri Çömlekçi Küme Evleri Şentürk Küme Evleri )

Suludere ( Suludere Merkez Sk. Kocaçınarlar Küme Evleri Cevizdalları Küme Evleri )


Kesinti ID : 3554426

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


KONAK / İZMİR

Güneşli ( 528. Sk. )

Kesinti ID : 3554429

Saat : 11:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


KONAK / İZMİR

Güneşli ( Eski İzmir Cd. 526/2. Sk. 526/1. Sk. )

Kesinti ID : 3554431

Saat : 13:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


KONAK / İZMİR

Barbaros ( 340. Sk. 341. Sk. 352. Sk. )

Altıntaş ( 367. Sk. Kazım Karabekir Meydanı İnönü Cd. 304. Sk. 340. Sk. 341. Sk. 342. Sk. 352. Sk. 362. Sk. 363. Sk. 363/1. Sk. 364. Sk. 365. Sk. 366. Sk. )


Kesinti ID : 3554468

Saat : 14:00 - 19:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


KARABURUN / İZMİR

Mordoğan ( 53. Sk. 58. Sk. 57. Sk. 44/1. Sk. 31. Sk. 25. Sk. 16. Sk. 13. Sk. 14. Sk. 78. Sk. 77. Sk. 8. Sk. 7. Sk. 68. Sk. 56. Sk. 93. Sk. 94. Sk. Ardıç Cd. 6. Sk. 17. Sk. 36. Sk. 51. Sk. 91. Sk. 87. Sk. 96. Sk. 29. Sk. 26/1. Sk. 89. Sk. 69. Sk. 76. Sk. 41. Sk. 48. Sk. 98. Sk. 65. Sk. 45. Sk. 95. Sk. 34. Sk. 90. Sk. 85. Sk. 86. Sk. Mordoğan Küme Evleri 10. Sk. 11. Sk. 81. Sk. Gökpınar Küme Evleri 67. Sk. 75. Sk. 72. Sk. 12. Sk. 109. Sk. 47. Sk. 59. Sk. 63. Sk. 104. Sk. 101. Sk. İzmir Cd. 110. Sk. 83. Sk. 26. Sk. 22. Sk. 136. Sk. 64. Sk. 74. Sk. Ayıbalığı Cd. 39. Sk. 37. Sk. 35. Sk. Mustafa Kemal Cd. 33 18. Sk. 20. Sk. 525. Sk. 80. Sk. 21. Sk. Seal Beach Clap Sahil Cd. Leman Kavukçu Sk. Fakülte Cd. Doğa Tatil Sitesi İç Yolu 52. Sk. 44. Sk. 28. Sk. 134. Sk. 111. Sk. 66. Sk. 108. Sk. 46. Sk. 49. Sk. 103. Sk. 88. Sk. 84. Sk. 32. Sk. 42. Sk. 62. Sk. 19. Sk. 24. Sk. Mehmet Ali Alpaslan Cd. 40. Sk. 50. Sk. 27. Sk. 43. Sk. 73. Sk. 9. Sk. 92. Sk. 82. Sk. 79. Sk. 105. Sk. 97. Sk. )


Kesinti ID : 3554615

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


KEMALPAŞA / İZMİR

Örnekköy ( 1032. Sk. 1001. Sk. 1000. Sk. 1113. Sk. 1111. Sk. 1109. Sk. 1103. Sk. 1101. Sk. 1099. Sk. Örnekköy Küme Evleri 1057/2. Sk. 1044. Sk. 1002. Sk. 1093. Sk. 1074. Sk. Kıravlusu Küme Evleri 1080/2. Sk. 1028. Sk. 1014. Sk. 1067. Sk. Okul Cd. Okan Cd. Kemalpaşa Cd. Değirmen Cd. Baykal Cd. 1119. Sk. 1117. Sk. 1115. Sk. 1107. Sk. 1105. Sk. 1097. Sk. 1095. Sk. 1091. Sk. 1089. Sk. 1081. Sk. 1080/3. Sk. 1080/1. Sk. 1080. Sk. 1079. Sk. 1077. Sk. 1073. Sk. 1072. Sk. 1071. Sk. 1070. Sk. 1069. Sk. 1066. Sk. 1065. Sk. 1063. Sk. 1059. Sk. 1058. Sk. 1057/1. Sk. 1057. Sk. 1056. Sk. 1054. Sk. 1052. Sk. 1050. Sk. 1048. Sk. 1047. Sk. 1042. Sk. 1040. Sk. 1038. Sk. 1036. Sk. 1035. Sk. 1034. Sk. 1033. Sk. 1031. Sk. 1030. Sk. 1029. Sk. 1027. Sk. 1026/3. Sk. 1026. Sk. 1025. Sk. 1023. Sk. 1021. Sk. 1017. Sk. 1016. Sk. 1015. Sk. 1013. Sk. 1011. Sk. 1010. Sk. 1009. Sk. 1008. Sk. 1006. Sk. 1003. Sk. )


Mehmet Akif Ersoy ( Mehmet Akif Küme Evleri Kemalpaşa Cd. )


Çiniliköy ( Çiniliköy Yolu Küme Evleri Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri Yesillik Yolu Küme Evleri 4137. Sk. 4146. Sk. 4101. Sk. Torbalı Cd. Savanda Kurudere Yolu Küme Evleri )


Aşağıkızılca ( 2035. Sk. Aşağıkızılca Taştepe Sk. Aşağıkızılca Ova Evleri Yolu Küme Evleri )


Yukarıkızılca Merkez ( Tufan Sk. Tophane Sk. Taştepe Sk. Sakallar Sk. Pekşen Sk. Osmanoğlu Sk. Nacibey Sk. Meriç Sk. Mecit Sk. Maşatlık Cd. Maraş Sk. Manavlar Sk. Küçük Park Sk. Kültür Cd. Kulelioğlu Sk. Kemalpaşa Yolu Cd. Kasaplar Sk. Kapandere Küme Evleri Hacı İsmail Sk. Hacı Osman Sk. Hacı Halil Sk. Güneyyaka Küme Evleri Gemici Sk. Eski Su Deposu Sk. Emine Hatun Sk. Emin Efe Sk. Cumhuriyet Cd. Cayırarası Kümesi Bütüner Sk. Bülent Ecevit Cd. Başkomutan Atatürk Küme Evleri Barbaros Sk. Baki Dayı Sk. Aşağıkızılca Taştepe Sk. Acem Sk. Yeşil Çamlık 1. Sk. Çayırarası Küme Evleri Nifçayı Kümesi Küme Evleri Kıravlusu Küme Evleri 2037. Sk. Süvari Küme Evleri Mula Sk. Kurtlar Sk. Konut Sk. Karabağlar Küme Evleri Hafız Ahmet Sk. Avcı Sk. Atatürk Arıcılar Sk. Topçular Sk. 2259. Sk. Park Orman Yolu Sk. Yeşil Çamlık 4. Sk. 2256. Sk. 2254. Sk. Çamköy Küme Evleri 2253. Sk. Kardelya Sk. Şehit Ali Acar Sk. Lavanta Sk. 2251. Sk. Berkay Sk. Ödül Sk. Lima Sk. Seda Sk. Ece Sk. Özlem Sk. Şehit Pilot Hüseyin Alçacık Sk. Özgüç Sk. Yıl İlköğretim Okulu Cd. Yukarıkızılca İzmir Cd. Yukarıkızılca Kemalpaşa Cd. Yukarıkızılca Belediye Cd. Yenilik Cd. Yeni Mahalle Sk. Yengi Sk. Yel Degirmeni Sk. Yağhane Sk. Yaren Sk. Uğur Mumcu Sk. Ulu Önder Atatürk Cd. Türkoğlu Sk. )


Soğukpınar ( 4101. Sk. 337. Sk. 342. Sk. 340. Sk. Çelebiyaka Küme Evleri Torbalı Cd. Soğukpınar Küme Evleri Kemalpaşa Cd. )


Nazarköy ( Torbalı Cd. Yesillik Yolu Küme Evleri Savanda Kurudere Yolu Küme Evleri 4051. Sk. savanda yolu kümeevler )


Kesinti ID : 3554637

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


TORBALI / İZMİR

Gazi Mustafa Kemal ( Hüdaver Köse Sk. Çamlı Yol Sk. Fatih Cd. Mimar Sinan Cd. Sedir Sk. Yaren Dede Sk. Gelişim Sk. Gazozcu Sk. )

Karakuyu ( Fatih Cd. )

Kesinti ID : 3554655

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


TİRE / İZMİR

Çiniyeri ( Gülyaka Küme Evleri Gökçen Yolu Türk Geçer Sk. Çiniyeri Köyü İç Yolu Ağaçlı Küme Evleri Çiniyeri Yolu Gülyaka Küme Evleri Gökçen Yolu Türk Geçer Sk. Çiniyeri Köyü İç Yolu Ağaçlı Küme Evleri Çiniyeri Yolu )


Boynuyoğun ( Çayir Ovasi Küme Evleri Boynuyoğun Yol Altı Küme Evleri Çayir Ovasi Küme Evleri Boynuyoğun Yol Altı Küme Evleri )

Işıklı ( Hüseyin Efe Sk. Yol Küme Evleri Işıklı Atatürk Sk. Işıklı Cumhuriyet Sk. Işıkkent Sk. Işıklı Okul Sk. Işıklı Ova Küme Evleri )

Kürdüllü


Kesinti ID : 3554724

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


URLA / İZMİR

Balıklıova ( 13030/2. Sk. 13052. Sk. 13030/1. Sk. 13030. Sk. 13043/1. Sk. 13048. Sk. 13049. Sk. 13044. Sk. 13034. Sk. 13040. Sk. 13045. Sk. 13039. Sk. 13038. Sk. 13037. Sk. 13042. Sk. 13051. Sk. 13031. Sk. 13033/1. Sk. 13032. Sk. 13047. Sk. 13033. Sk. 13046. Sk. 13043. Sk. 13035. Sk. 13036. Sk. 13041. Sk. 13041/1. Sk. 13046/1. Sk. )

Ildır


Kesinti ID : 3554726

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


URLA / İZMİR

Torasan ( 605. Sk. 604. Sk. 507. Sk. 603. Sk. 602. Sk. 601. Sk. 600. Sk. 524. Sk. 522. Sk. 607. Sk. 514. Sk. 518. Sk. 515. Sk. 599. Sk. 505. Sk. 566. Sk. 516. Sk. Kemal Ertan Cd. )

#İzmir elektrik kesintisi
#8 Aralık İzmir elektrik kesintisi
#Gediz Elektrik kesinti listesi
#GDZ Elektrik İzmir
#İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek
#İzmir planlı elektrik kesintisi
#Karşıyaka elektrik kesintisi
#Buca elektrik kesintisi
#Bayraklı elektrik kesintisi
#Bornova elektrik kesintisi
#Menemen elektrik kesintisi
#Bergama elektrik kesintisi
#İzmir
#Elektrik kesintisi
#Gdz Elektirik
#Elektrikler ne zaman gelecek
