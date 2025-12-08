Aralık emekli promosyon veren bankalar listesi merak ediliyor. Yeni yıl zammı öncesinde müşteri portföyünü genişletmek isteyen bankalar, kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Aralık ayı itibarıyla nakit promosyon ve ek ödüllerle birlikte emeklinin cebine girecek toplam tutar 40 bin TL sınırına yaklaştı. İşte Yapı Kredi, Garanti BBVA, Akbank ve diğer bankaların güncel Aralık 2025 kampanyaları...
Bankalar Arasında Büyük Yarış: Rakamlar Güncellendi
Emekli maaş promosyonlarında ibre, özellikle özel bankaların agresif kampanyalarıyla yukarı döndü. Maaşını taşıyan emeklilere sunulan "Hoş geldin" paketleri, sadece nakit ödeme ile sınırlı kalmıyor; faizsiz kredi, fatura talimatı ödülleri ve kredi kartı puanlarıyla destekleniyor.
Bazı bankalarda net nakit promosyon 30.000 TL seviyelerine ulaşırken, ek koşulların (kredi kartı harcaması, fatura talimatı vb.) yerine getirilmesiyle bu rakam 35.000 - 40.000 TL bandını zorluyor. Emekliler, 3 yıl boyunca maaşlarını aynı bankadan alma taahhüdü karşılığında bu ödemelerden faydalanabiliyor.
İşte Aralık 2025'in En Yüksek Teklifleri
Bankaların resmi internet sitelerinden derlenen bilgilere göre öne çıkan bazı kampanyalar şunlar:
Yapı Kredi: Aralık ayı sonuna kadar sürecek kampanyada, belirli ek koşulların (fatura talimatı, kredi kartı harcaması, dijital aktiflik) sağlanması durumunda emeklilere 30.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.
Akbank: SGK emekli maaşını taşıyanlara yönelik kampanyada nakit promosyon tutarı 30.000 TL seviyelerinde seyrederken, buna ek olarak faizsiz nakit avans ve kredi fırsatları da pakete dahil ediliyor.
QNB: Özel bankalar arasında rekabetçi bir konumda olan QNB, sunduğu paketlerle 31.000 TL'ye varan toplam getiri imkanı sağlıyor.
Garanti BBVA: Banka, nakit promosyonun yanı sıra "bonus" puanlarıyla öne çıkıyor. Nakit destek ve ek bonuslarla toplam paket 25.000 TL'yi buluyor.
ING: Turuncu Ekstra programı gibi ek özelliklerle birleştiğinde promosyon tutarı 28.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.
Kamu Bankalarında Durum Ne?
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları da yarıştan kopmuş değil. Özel bankalar kadar yüksek nakit tutarlar telaffuz edilmese de, kamu bankaları genellikle 12.000 TL taban promosyon sunuyor. Ancak VakıfBank gibi bazı kamu bankaları, Troy kart kullanımı ve ek harcama sözlerine karşılık toplam ödemeyi yukarı çekerek özel bankalarla rekabet ediyor.
Son Tarih 31 Aralık!
Uzmanlar, açıklanan bu yüksek rakamların "yıl sonu kampanyası" kapsamında olduğuna dikkat çekiyor. Birçok bankanın internet sitesinde kampanya bitiş tarihi olarak 31 Aralık 2025 gösteriliyor. Yeni yılda memur ve emekli maaşlarına gelecek zamlarla birlikte promosyon tutarlarının güncellenip güncellenmeyeceği belirsizliğini korurken, garanti nakit arayışında olan emeklilerin ay sonuna kadar başvurularını tamamlaması öneriliyor.
Başvuru Nasıl Yapılır?
Emekliler, şubeye gitmeye gerek kalmadan e-Devlet veya bankaların mobil uygulamaları üzerinden "Maaş Taşıma" ve "Promosyon Başvurusu" adımlarını takiperek işlemlerini dakikalar içinde gerçekleştirebiliyor.