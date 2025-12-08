Kamu Bankalarında Durum Ne?





Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları da yarıştan kopmuş değil. Özel bankalar kadar yüksek nakit tutarlar telaffuz edilmese de, kamu bankaları genellikle 12.000 TL taban promosyon sunuyor. Ancak VakıfBank gibi bazı kamu bankaları, Troy kart kullanımı ve ek harcama sözlerine karşılık toplam ödemeyi yukarı çekerek özel bankalarla rekabet ediyor.