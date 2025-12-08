Baraj doluluk oranları yaz boyu yağış olmaması ve yüksek sıcaklıklarla birlikte düşüş seyrini sürdürüyor.Son açıklanan verilere göre baraj doluluk oranı yüzde 20 seviyesinin altında seyrediyor. İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlar, kuraklık riskine karşı kritik bir öneme sahip. Peki, 8 Aralık 2025 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ baraj doluluk seviyesi 8 Aralık 2025.
İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranlarının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Serin havaların yerini sıcak havaların almasıyla birlikte su seviyelerindeki değişim sık sık araştırılıyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri, arttı mı azaldı mı? Vatandaşlar, barajlardaki su durumunu dikkatle takip etmeye devam ediyor. Peki, baraj doluluk oranları nelerdir?
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?
İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre İstanbul baraj doluluk oranı %17.66 olarak açıklandı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli: 13,02
Darlık: 27,81
Elmalı: 53,91
Terkos: 20,47
Alibey: 12,69
Büyükçekmece: 18,77
Sazlıdere: 17,02
Istrancalar: 31,83
Kazandere: 2,4
Pabuçdere: 2,5