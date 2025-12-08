Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
2025/İSG Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

2025/İSG Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

09:258/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 7 Aralık Pazar günü uygulandı. Peki İSG sınavı soruları, cevapları ise ÖSYM tarafından yayımlandı. İşte, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları öğrenme ekranı...

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025/İSG) için geri sayımsona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan 2025 İSG sınavı 7 Aralık Pazar günü yapıldı.

Sınav, saat 10.15’te başladı ve cevaplama süresi 75 dakika olarak, sınav 12.30'da sona erdi.

İSG SORULARI, CEVAPLARI AÇIKLANDI

İSG SORULARI & CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İSG sonuçları 6 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

#isg
#İş sağlığı ve güvenliği
#isg cevap anahtarı
#isg soru ve cevapları
#ösym
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük SSK ve Bağkur emeklisi zam oranı hesaplama tablosu