Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı başarı puanı kaç?

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması gerekecek. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının (38 kadro) 4 katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılacak ve sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.