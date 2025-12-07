ÖSYM tarafından ilk kez uygulanacak Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-CBRY) bugün Ankara'da iki oturum şeklinde yapılacak. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması gerekecek. Peki 2025 CBRY saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek? Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı’nda kaç soru sorulacak?
ÖSYM tarafından ilk kez uygulanacak Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı bugün yapılıyor. İşte 2025-CBRY sınavına ilişkin detaylar.
Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak?
2025-CBRY bınavın ilk oturumu, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Saat 12.30'da sona erecek ilk oturum Hukuk, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında yapılacak.
Sınavın ikinci oturumu ise saat 14.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Saat 16.45'te sona erecek ikinci oturum Maliye ve İktisat alanlarında yapılacak.
Adaylar, ilk oturumda saat 10.00'dan, ikinci oturumda ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı başarı puanı kaç?
Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması gerekecek. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının (38 kadro) 4 katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılacak ve sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.