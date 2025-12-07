Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım'da e-Devlet üzerinden başladı. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasına olanak tanıyan bu büyük proje için başvurular 19 Aralık’ta sona erecek. Konut sahiplerinin belirleneceği kura çekimi ise 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında ödenen 5 bin TL’lik ücret, kurada ismi çıkmayanlara iade edilecek. TOKİ, projenin teslimatlarına ise Mart 2027’de başlayacak.