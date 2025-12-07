Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin en büyük sosyal konut hamlesini başlatmak üzere 500 bin konutluk dev projeyi duyurmuştu. Başvuruların 10 Kasım’da başladığı bu projeye olan yoğun ilgi, özellikle dar gelirli vatandaşlar için umut ışığı oluşturdu. Projeye başvuru süreci 19 Aralık’ta sona erecek. İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım'da e-Devlet üzerinden başladı. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasına olanak tanıyan bu büyük proje için başvurular 19 Aralık’ta sona erecek. Konut sahiplerinin belirleneceği kura çekimi ise 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında ödenen 5 bin TL’lik ücret, kurada ismi çıkmayanlara iade edilecek. TOKİ, projenin teslimatlarına ise Mart 2027’de başlayacak.
Başvuru süreci ve son başvuru tarihi
TOKİ sosyal konut başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaya başlanmıştı ve bu süreç 18 Aralık’ta son bulacak.
Ancak bankalar üzerinden başvuru yapacaklar için son tarih bir gün daha geçerli olacak; 19 Aralık'ta sona erecek.
Konut sahiplerinin belirlenmesi için yapılacak kura çekimi, 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında canlı yayında, noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Başvuru bedeli iade edilecek mi?
Başvurular sırasında ödenen 5 bin TL'lik ücretin, kuradan ismi çıkmayan kişilere iade edileceği duyuruldu. Bu, başvurulan konut projesinin bir avantajı olarak görüldü.
Başvuru ücretlerinin geri ödenmesi, özellikle maddi olarak zorluk yaşayan dar gelirli vatandaşlar için bir rahatlama sağlamış olacak.
Konut teslimat tarihi
Konut teslimatları, proje sürecinin tamamlanmasının ardından 2027 Mart ayında başlayacak. Konutlar, 81 ilde çeşitli bölgelerde dar gelirli vatandaşlara sunulacak. TOKİ, inşa süreci ile birlikte konutların en kaliteli şekilde tamamlanacağına dair güvence veriyor.