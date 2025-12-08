Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Ankara'ya çevrildi. 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi resmen açıklandı. Enflasyon verileri ve yaşam maliyeti tartışmalarının gölgesinde geçecek olan pazarlık sürecinde, masada %25 ile %40 arasında değişen zam oranları konuşuluyor. İşte kritik toplantı öncesi son gelişmeler ve kulislerdeki rakamlar...
İlk Toplantı İçin Geri Sayım: 12 Aralık Cuma
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek olan ilk toplantının 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 14.00'te yapılacağını duyurdu. Bakanlık ev sahipliğinde gerçekleşecek bu zirve, yaklaşık bir ay sürecek pazarlık maratonunun başlangıcı olacak. Komisyonun, Aralık ayı boyunca 3 veya 4 toplantı yaparak nihai kararını 31 Aralık tarihine kadar açıklaması ve yeni ücretin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Masadaki Kritik Senaryolar: Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
Henüz resmi bir teklif sunulmasa da ekonomi çevrelerinde ve Ankara kulislerinde konuşulan zam oranları netleşmeye başladı. 2025 yılı enflasyon hedefleri ve gerçekleşen rakamlar üzerinden yapılan hesaplamalara göre öne çıkan senaryolar şöyle:
%25 Zam Senaryosu: Bu oranda bir artış yapılması halinde, mevcut net 22.104 TL olan asgari ücretin yaklaşık 27.630 TL seviyesine çıkması bekleniyor.
%30 Zam Senaryosu: İşçi tarafının kırmızı çizgisi olabileceği konuşulan bu oranda ise yeni asgari ücretin 28.735 TL bandına yükseleceği tahmin ediliyor.
Yüzde 35 zam senaryosu
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
Yüzde 40 zam senaryosu
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.
Refah Payı Beklentisi
Çalışan kesim, sadece enflasyon farkını değil, büyümeden gelen refah payının da ücrete yansıtılmasını talep ediyor. Bu durumda rakamın 30 bin TL psikolojik sınırını zorlaması muhtemel.
Sendikalar toplantıya katılacak mı?
Sürecin en sancılı tarafı ise sendikaların tavrı. Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, komisyonun mevcut yapısına ve "açlık sınırının altındaki tekliflere" itiraz ederek, süreçle ilgili çekincelerini dile getirdi. Kulislerde, işçi tarafının taleplerinin dikkate alınmaması durumunda masaya oturmama veya ortak bir bildiriyle süreci protesto etme ihtimali konuşuluyor. Türk-İş'in toplantıya katılıp katılmayacağı konusundaki nihai kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.
Mevcut Durum Ne?
Hali hazırda uygulanan (2025 yılı) asgari ücret, net 22 bin 104 lira 67 kuruş, brüt ise 26 bin 5 lira 50 kuruş seviyesinde bulunuyor. Yeni belirlenecek rakam, sadece asgari ücretlileri değil, sosyal güvenlik ödemelerinden işsizlik maaşına kadar birçok kalemi doğrudan etkileyecek.