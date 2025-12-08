İlk Toplantı İçin Geri Sayım: 12 Aralık Cuma





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek olan ilk toplantının 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 14.00'te yapılacağını duyurdu. Bakanlık ev sahipliğinde gerçekleşecek bu zirve, yaklaşık bir ay sürecek pazarlık maratonunun başlangıcı olacak. Komisyonun, Aralık ayı boyunca 3 veya 4 toplantı yaparak nihai kararını 31 Aralık tarihine kadar açıklaması ve yeni ücretin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.