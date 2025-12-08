AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mersin ve Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.