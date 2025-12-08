Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimleri, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır Hariç), Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ve Giresun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, 8 il için kar yağışı uyarısında bulundu. Peki kar yağışı hangi illerde var? İşte kar yağışlı olan iller.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kar yağışı hangi illerde var?
Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Meteorolojiden kar yağışı uyarısı yapılan iller şöyle: Ağrı, Ardahan, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van.
BUGÜN (8 ARALIK) HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Ege'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mersin ve Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyılarında yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların, Muş, Bingöl ve Hakkari ile Erzurum’un güney ve doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ERZURUM -1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların, güney ve doğu kesimlerinde bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS -2°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA 4°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 1°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN 8°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 7°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN 7°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.