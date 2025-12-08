Altın ne olur, yükselir mi düşer mi?

ABD'de yayımlanan kritik ekonomik veriler de Fed'in çarşamba günü faiz indirimi kararı açıklaması ihtimalini güçlendirdi. Tüketici harcamaları eylülde ılımlı bir artış yaşarken üçüncü çeyrekte ekonomide yavaşlama işaretleri verdi. Özel sektör istihdamı da son iki buçuk yılın en sert düşüşünü kaydetti. Bu veriler ışığında Fed yetkililerinden gelen güvercin mesajlar faiz indirimini ihtimalini güçlendirdi.

İslam Memiş, ons altında yeni alım için beklediğini vurgulayarak "Ben ons altın tarafında henüz alım pozisyonu açmadım, acelem de yok. Bu değerlendirme sadece ons altın için geçerlidir, gram altın yatırımcısını bağlamaz. Gram altında daha önce üç kademe alım yaptık: 125 – 125 – 125. %’lik kısım için TL olarak beklemeye devam ediyoruz. Kademeli alım mutlaka uygulanmalı" diyerek yatırımcıları uyardı.