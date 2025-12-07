Yeni Şafak
TOKİ kura sonuçları açıklandı: TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonucu isim listesi sorgulama ekranı

13:527/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
TOKİ, vatandaşların konforlu yaşam alanlarına kavuşmalarını sağlamaya devam ediyor. Sosyal konut projesi kapsamında başvuruları toplanan konutlar için konut belirleme kurası çekildi. TOKİ sosyal konut kura çekilişi yapılan iller arasında Rize, Sakarya, Erzincan ve Çorum'un yanı sıra birçok farklı şehir de yer aldı. İşte TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonuçlarına ait isim listesi.

TOKİ vatandaşları sıcak yuvalarına kavuşturmayı sürdürüyor. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurusu toplanan TOKİ konutları için konut belirleme kurası yapıldı. Sosyal konut kurası çekilen iller arasında Rize, Sakarya, Erzincan, Çorum illeri de yer aldı. İşte TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

Erzincan TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonuçlarına ait isim listesi için tıklayın

Sosyal konut Çorum TOKİ kura sonuçları isim listesi için tıklayın

Rize TOKİ kura sonuçları isim listesi için tıklayın

Sakarya TOKİ sosyal konut kura sonuçları isim listesi için tıklayın

İl il TOKİ konutları kura sonuçları isim listesi için tıklayın

