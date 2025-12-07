Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? Süper Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A 7 Aralık canlı maç programı

10:357/12/2025, Pazar
Bugün futbolseverlerin merakla beklediği maçlar heyecan dolu. Süper Lig'de Göztepe, kendi sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. İtalya Serie A’da ise Al Napoli - Juventus arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Fransa Ligue 1’de Nice, sahasında Angers ile karşılaşacak. İspanya La Liga'da ise Real Madrid, Celta Vigo’yu ağırlayacak. Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’de futbol heyecanı yaşanacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu maçların saatlerini kaçırmamak için bugün oynanacak maçlar, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek sorusunun cevabını arıyor. İşte 7 Aralık bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Süper Lig’de Göztepe’nin konuğu Trabzonspor olacak. İspanya La Liga’da heyecan dorumda. Real Madrid - Celta Vigo takımları kıyasıya mücadele edecek. Fulham - Crystal Palace İngiltere Premier Lig’de mücadele edecek takımlar arasında İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’de futbol heyecanı yaşanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 7 Aralık bugün oynanacak maçlar.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?

14:30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

14:30 Cremonese - Lecce İtalya Serie A S Sport 2

15:00 Silivrispor - Bulvarspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

15:30 Braunschweig - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 

15:30 Hertha Berlin - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

15:30 Nürnberg - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3

16:00 Elche - Girona İspanya La Liga S Sport

16:00 Manisa FK - Vanspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:30 AZ Alkmaar - GA Eagles Hollanda Eredivisie Tivibu Spor

17:00 Kocaelispor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

17:00 Nice - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

17:00 Cagliari - Roma İtalya Serie A S Sport 2

17:00 Brighton - West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:30 Hamburg - Werder Bremen Almanya Bundesliga S Sport Plus

18:00 Celtic - Hearts Como Kupası S Sport Plus

18:15 Valencia - Sevilla İspanya La Liga S Sport

19:00 İstanbulspor - Sivasspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:00 Eskişehirspor - Karşıyaka TFF 3. Lig Sıfır TV

19:15 Auxerre - Metz Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

19:15 Le Havre - Paris FC Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

19:30 B.Dortmund - Hoffenheim Almanya Bundesliga Tivibu Spor 3

19:30 Fulham - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

20:00 Göztepe - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Lazio - Bologna İtalya Serie A S Sport 2

20:30 Espanyol - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport

22:00 Vitoria - Sao Paulo Brezilya Serie A Smart Spor 2

22:00 Santos - Cruzeiro Brezilya Serie A Spor Smart

22:45 Napoli - Juventus İtalya Serie A S Sport 2

22:45 Lorient - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

23:00 Real Madrid - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport

23:30 Tondela - Porto Portekiz Liga NOS Tivibu Spor 2

#Bugünkü maçlar
#Bugünkü maç programı
#Süper Lig
#İspanya La Liga
#İngiltere Premier Lig
#İtalya Serie A
#Almanya Bundesliga
