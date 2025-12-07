Bugün futbolseverlerin merakla beklediği maçlar heyecan dolu. Süper Lig'de Göztepe, kendi sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. İtalya Serie A’da ise Al Napoli - Juventus arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Fransa Ligue 1’de Nice, sahasında Angers ile karşılaşacak. İspanya La Liga'da ise Real Madrid, Celta Vigo’yu ağırlayacak. Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’de futbol heyecanı yaşanacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu maçların saatlerini kaçırmamak için bugün oynanacak maçlar, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek sorusunun cevabını arıyor. İşte 7 Aralık bugün oynanacak maçlar.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?
14:30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
14:30 Cremonese - Lecce İtalya Serie A S Sport 2
15:00 Silivrispor - Bulvarspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
15:30 Braunschweig - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2
15:30 Hertha Berlin - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus
15:30 Nürnberg - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3
16:00 Elche - Girona İspanya La Liga S Sport
16:00 Manisa FK - Vanspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:30 AZ Alkmaar - GA Eagles Hollanda Eredivisie Tivibu Spor
17:00 Kocaelispor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
17:00 Nice - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
17:00 Cagliari - Roma İtalya Serie A S Sport 2
17:00 Brighton - West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
17:30 Hamburg - Werder Bremen Almanya Bundesliga S Sport Plus
18:00 Celtic - Hearts Como Kupası S Sport Plus
18:15 Valencia - Sevilla İspanya La Liga S Sport
19:00 İstanbulspor - Sivasspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:00 Eskişehirspor - Karşıyaka TFF 3. Lig Sıfır TV
19:15 Auxerre - Metz Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
19:15 Le Havre - Paris FC Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
19:30 B.Dortmund - Hoffenheim Almanya Bundesliga Tivibu Spor 3
19:30 Fulham - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
20:00 Göztepe - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Lazio - Bologna İtalya Serie A S Sport 2
20:30 Espanyol - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport
22:00 Vitoria - Sao Paulo Brezilya Serie A Smart Spor 2
22:00 Santos - Cruzeiro Brezilya Serie A Spor Smart
22:45 Napoli - Juventus İtalya Serie A S Sport 2
22:45 Lorient - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
23:00 Real Madrid - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport
23:30 Tondela - Porto Portekiz Liga NOS Tivibu Spor 2