Bugün futbolseverlerin merakla beklediği maçlar heyecan dolu. Süper Lig'de Göztepe, kendi sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. İtalya Serie A’da ise Al Napoli - Juventus arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Fransa Ligue 1’de Nice, sahasında Angers ile karşılaşacak. İspanya La Liga'da ise Real Madrid, Celta Vigo’yu ağırlayacak. Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’de futbol heyecanı yaşanacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu maçların saatlerini kaçırmamak için bugün oynanacak maçlar, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek sorusunun cevabını arıyor. İşte 7 Aralık bugün oynanacak maçlar.

2 /8 Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 14:30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 14:30 Cremonese - Lecce İtalya Serie A S Sport 2 15:00 Silivrispor - Bulvarspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube 15:30 Braunschweig - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 15:30 Hertha Berlin - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus 15:30 Nürnberg - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3

3 /8 16:00 Elche - Girona İspanya La Liga S Sport 16:00 Manisa FK - Vanspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 16:30 AZ Alkmaar - GA Eagles Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 17:00 Kocaelispor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 17:00 Nice - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

4 /8 17:00 Cagliari - Roma İtalya Serie A S Sport 2 17:00 Brighton - West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 17:30 Hamburg - Werder Bremen Almanya Bundesliga S Sport Plus 18:00 Celtic - Hearts Como Kupası S Sport Plus 18:15 Valencia - Sevilla İspanya La Liga S Sport 19:00 İstanbulspor - Sivasspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

5 /8 19:00 Eskişehirspor - Karşıyaka TFF 3. Lig Sıfır TV 19:15 Auxerre - Metz Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2 19:15 Le Havre - Paris FC Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1 19:30 B.Dortmund - Hoffenheim Almanya Bundesliga Tivibu Spor 3

6 /8 19:30 Fulham - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 20:00 Göztepe - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 20:00 Lazio - Bologna İtalya Serie A S Sport 2 20:30 Espanyol - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport

7 /8 22:00 Vitoria - Sao Paulo Brezilya Serie A Smart Spor 2 22:00 Santos - Cruzeiro Brezilya Serie A Spor Smart 22:45 Napoli - Juventus İtalya Serie A S Sport 2