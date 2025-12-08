Yeni Şafak
Dışişleri'nden 8 Aralık mesajı: Suriye'yi en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğiz

09:318/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
Suriye’nin 8 Aralık Hürriyet Günü.
Dışişleri Bakanlığı, Suriye halkının Hürriyet Günü’nü kutladı. Yapılan açıklamada, "Türkiye olarak, Suriye’de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabaları en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğiz" denildi.

Suriye’nin 8 Aralık Hürriyet Günü’nü kutlayan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye’deki iç savaşın ve Esed rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde, Suriye halkının Hürriyet Günü’nü yürekten kutluyoruz.
Suriye Hükümeti, son bir senede, karşı karşıya olduğu çok sayıda soruna rağmen, sağduyulu ve barışçı bir dış politika izlemiş ve Suriye’nin uluslararası alanda hak ettiği saygın konuma ulaşması yönünde kalıcı adımlar atmıştır.
Türkiye olarak, Suriye’de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabaları en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğiz."


