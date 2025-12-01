Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Suriye Cumhurbaşkanı Şara ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü

20:591/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Tom Barrack - Ahmed Şara
Tom Barrack - Ahmed Şara

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam’da ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya gelerek bölgedeki gelişmeleri ve iki ülke ilişkilerini değerlendirdi. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Barrack, dün Irak Başbakanı Sudani ile gerçekleştirdiği görüşmede Suriye'deki gelişmeleri ele almıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Cumhurbaşkanı Şara, başkent Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve iki ülkenin ortak ilgi alanlarına giren konular ele alındı.

Barrack, dün ziyaret ettiği Irak'ta Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile bir görüşme gerçekleştirmişti. İkilinin görüşmesinde, Suriye’deki gelişmeler ele alınmıştı.


#Ahmed Şara
#Şam
#Tom Barrack
#Suriye
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milyonların gözü bu toplantıda: 2026 Asgari Ücret Komisyonu ilk toplantısını ne zaman yapacak? İşte son dakika açıklamalar