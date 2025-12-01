Suriye Cumhurbaşkanı Şara ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam’da ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya gelerek bölgedeki gelişmeleri ve iki ülke ilişkilerini değerlendirdi. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Barrack, dün Irak Başbakanı Sudani ile gerçekleştirdiği görüşmede Suriye'deki gelişmeleri ele almıştı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.
Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Cumhurbaşkanı Şara, başkent Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve iki ülkenin ortak ilgi alanlarına giren konular ele alındı.
Barrack, dün ziyaret ettiği Irak'ta Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile bir görüşme gerçekleştirmişti. İkilinin görüşmesinde, Suriye’deki gelişmeler ele alınmıştı.