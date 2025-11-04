Beyaz Saray tarih verdi: Trump-Şara zirvesi pazartesi

Beyaz Saray, kritik ABD Başkanı Donald Trump-Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara zirvesinin pazartesi günü yapılacağını duyurdu. 10 Kasım'da Beyaz Saray'da yapılacak görüşme, Şara'nın Vaşington'a giden ilk Suriye lideri olması nedeniyle tarihi bir önem taşıyor.
Suriye, DEAŞ karşıtı koalisyona mı katılacak?
Haberlerde, söz konusu ziyarette Şara'nın ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona Suriye'nin katılımına ilişkin bir anlaşma imzalamasını beklendiği de aktarılmıştı.
Öte yandan Suriye ve İsrail arasındaki müzakerelerin 5'incisinin de Şara'nın ziyareti esnasında Vaşington'da yapılacağı; ABD'nin bu yılın sonuna kadar iki ülke arasında bir güvenlik anlaşması yapılmasını hedeflediği de belirtilmişti.
Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak
Söz konusu zirvenin gerçekleşmesi halinde Şara, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.