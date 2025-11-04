Beyaz Saray tarih verdi: Trump-Şara zirvesi pazartesi

Öte yandan Suriye ve İsrail arasındaki müzakerelerin 5'incisinin de Şara'nın ziyareti esnasında Vaşington'da yapılacağı; ABD'nin bu yılın sonuna kadar iki ülke arasında bir güvenlik anlaşması yapılmasını hedeflediği de belirtilmişti.