'Şara 10 Kasım'da Washington'ı ziyaret edecek' iddiası: Beyaz Saray'a giden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak

ABD merkezli Axios sitesinin haberine göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım'da Washington'u ziyaret edeceğini belirtti. Ziyaret kapsamında Şara'nın, DEAŞ karşıtı koalisyona katılım konusunda anlaşma imzalaması bekleniyor. Ayrıca Suriye ile İsrail arasındaki 5'inci müzakerenin de Washington'da gerçekleşeceği bildirildi. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Şara, Beyaz Saray'a giden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ın 10 Kasım'da Washington'a gideceği ve Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacağı iddia edildi.

Axios sitesinin haberine göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Manama'da Axios muhabirine konuştu.

Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 10 Kasım'da Washington'a gideceğini belirtti.

Bu durumda Şara, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

Öte yandan Barrack, söz konusu ziyarette Şara'nın ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona Suriye'nin katılımına ilişkin bir anlaşma imzalamasının beklendiğini belirtti.


Suriye ve İsrail arasında müzakere yapılacak

Ayrıca Barrack, Suriye ve İsrail arasındaki müzakerelerin 5'incisinin de Şara'nın ziyareti esnasında Washington'da yapılacağını kaydetti.

Barrack, ABD'nin bu yılın sonuna kadar Suriye ve İsrail arasında bir güvenlik anlaşması yapılmasını hedeflediğini sözlerine ekledi.


