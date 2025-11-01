Suriye Enformasyon Bakanı El Mustafa: Türkiye ABD Başkanı Donald Trump’ı yaptırımları kaldırmaya ikna etti

İstanbul'daki TRT World Forum 2025 katıldığı programda konuşan Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa, “Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump’ı yaptırımları kaldırmaya ikna etti” dedi.
Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa, yaptırımların kaldırılması kararında Türkiye'nin, ABD'yi ikna etmede belirleyici rol oynadığını ifade etti.
İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2025 kapsamında konuşan Mustafa, foruma bu kez "yeni Suriye'yi temsilen" katıldığını belirtti.
Suriye'nin yeniden yapılandırılma sürecinin disiplinler arası niteliğine değinen Mustafa, bakanlığının Suriye toplumu içinde köprü kurma görevi üstlendiğini dikkat çekti.
"Esad rejimi medyayı propaganda merkezi gibi çalıştırdı"
Mustafa, devrik Beşar Esad rejiminin yıllarca mezhepçiliğe yatırım yaptığını söyleyerek, rejim altındaki medya kuruluşlarının "propaganda merkezi" gibi çalıştığını dile getirdi.
Yeni dönemde medyayı nesnellik ve profesyonellik temelinde yeniden inşa etmeyi hedeflediklerini, Suriye'de derin ve dönüştürücü bir değişim başlatıldığını ifade etti.
Uluslararası medyaya çağrı
Suriye ve halkı hakkında uzun süredir olumsuz algı üretildiğini söyleyen Mustafa, uluslararası basına çağrıda bulunarak "Yabancı medya kuruluşlarının Suriye'de dolaşarak oryantalist bilginin ötesinde gerçek bilgi üretmesi için gerçek bir fırsatımız var." dedi.
"İlk hedefimiz Suriyelileri birbirine yakınlaştırmak"
"ABD'yi Türkiye ikna etti"
Türkiye'nin, Suriye'nin yeniden yapılanmasına büyük destek verdiğini söyleyen Mustafa, 2011'den bu yana Ankara'nın kritik rol oynadığını belirtti.
"Yaptırımların kalkması ülke ekonomisine ivme kazandıracak"
Mustafa, Trump yönetiminin yaptırımları kaldırmak için verdiği yürütme emrinin halen işleme aşamasında olduğunu aktararak, ABD Kongresi'ni Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmaya ikna etmenin zor olduğunu söyledi.
Yaptırımların kaldırılmasının uluslararası şirketleri Suriye'ye yatırım yapmaya teşvik edeceğini ifade eden Mustafa, bunun ülke ekonomisine büyük ivme kazandıracağını belirtti.