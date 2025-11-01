Dünyanın etkili isimleri TRT World Forum 2025’te yeni gerçekleri ele aldı

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen TRT World Forum 2025’in ilk günü, dün gerçekleştirildi. Alanında isim yapmış 150’ye yakın akademisyen, siyasetçi, sivil toplum çalışanı, düşünce kuruluşu uzmanı, bürokrat ve gazetecinin katıldığı TRT World Forum’da, tüm dünyaya önemli mesajlar verildi. Açılış konuşmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından gerçekleştirilen TRT World Forum’un ilk gününde, stratejik özerklik, Suriye’nin yeni yol haritası, Doğu Afrika’da çatışma ve uzlaşı ve Gazze’deki adalet süreci tartışıldı.









TÜRKİYE GAZZE'NİN AYAĞA KALDIRILMASI İÇİN TÜM GÖVDESİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIR





TRT World Forum’un açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Forumun beşeriyeti ilgilendiren sorunların istişare edilmesi noktasında son derece kıymetli bir platform haline dönüştüğünü gördüklerini dile getirerek, 2017'den beri TRT World Forum'u başarıyla tertipleyen TRT yönetimi ve mensuplarını canı gönülden tebrik ettiğini söyledi.





Kamu yayıncılığı sorumluluğunu layıkıyla üstlenen TRT'nin düzenlediği TRT World Forum'un da TRT'nin bugün artık 7 kıtada bilinen ve tanınan bu yaklaşımının en kıymetli tezahürlerinden biri olduğunu anlatan Erdoğan, “Bugüne kadar farklı alanlarda bine yakın konuşmacı bu platformda fikir, tespit ve önerilerini dillendirmiş, on bine yakın katılımcı da programları yerinde takip etmiştir. Her yıl farklı bir başlık altında ekonomi, siyaset, güvenlik, medya, teknoloji ve uluslararası ilişkiler alanlarında mümtaz isimlerin görüşlerini burada dinleme fırsatı bulduk,” ifadelerini kullandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene forumun “Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere” temasıyla düzenlendiğini anımsatarak, “Önümüzdeki 2 gün boyunca 35 farklı ülkeden, 132 yetkin konuşmacı ve 2 bini aşkın katılımcıyla küresel meselelere yenilikçi çözümler aranacak. Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği sancılı süreç dikkate alındığında böylesine bereketli bir fikir ortamı kuşkusuz daha fazla önem kazanıyor,” diye konuştu.





Medyanın Gazze’de sınıfta kaldığını belirten Erdoğan, “Gezi olayları sırasında İstanbul'a kamp kuran medya kuruluşları dahil, uluslararası basın da failleri gizleyen habercilik diliyle Gazze'de sınıfta kalmıştır. Hamas'ın anlaşmaya riayet konusunda titiz davrandığını görüyoruz. İsrail ise mutabakatı bozmak ve katliamlarına tekrar başlamak için adeta bahane arıyor. İsrail'in ahde sadakat konusunda berbat sicilini herkes biliyor. Türkiye, Gazze'nin bir an evvel ayağa kaldırılması için sadece elini değil tüm gövdesini taşın altına koymaya hazırdır,” ifadelerini kullandı.





Gazze'de hayatını kaybeden gazeteciler anısına video gösterilen programa katılan 6 gazeteci, Gazze'de giydiği basın yeleğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti. TRT Genel Müdürü Sobacı, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.





TÜRKİYE DÜNYANIN HER KRİZ BÖLGESİNDE BEKLENEN AKTÖR





Forum’un açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, her yıl TRT World Forum'da uluslararası meselelere dair kritik konuları, insanı merkeze alan yeni yaklaşımları ele almaya çalıştıklarını belirterek son 20 yılda bölgede, çevrede ve küresel ortamda çok fazla çatışma ve sorun olduğunu, bunlara adaletli ve hakkaniyetli bir cevabın verilmesi gerektiğini vurguladı. Pandemiden küresel ısınmaya, teknolojik tehditlerden, güvenlik risklerine kadar uzanan krizlerin insanları, toplumları korunaksız bıraktığını ifade eden İletişim Başkanı Duran, son birkaç yıl içinde konvansiyonel savaşların hatırı sayılır büyük güçler arasında gerçekleşmeye başladığını söyledi.













“Ülkemizin uluslararası alandaki insani, ahlaki ve stratejik duruşuna, yayıncılık alanında güç katmak bizim en temel görevimizdir”





Forum’da açılış konuşması gerçekleştiren TRT Genel Müdürü Sobacı, TRT’nin televizyon ve radyo kanallarından dijital haber platformlarına, dizi ve belgesellerden uluslararası stratejik medya zirvelerine kadar ulaşan küresel yayın ağıyla uluslararası sistemin yeniden kurulum sürecine katkı sunmaya çalıştığını belirten TRT Genel Müdürü Sobacı, “TRT olarak, Türkiye Yüzyılı’nın medya cephesinde taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluk çerçevesinde, ülkemizin uluslararası alandaki insani, ahlaki ve stratejik duruşuna, yayıncılık alanında güç katmak bizim en temel görevimizdir,” ifadeleri ile konuşmasını sonlandırarak TRT World Forum’un küresel yeniden kurulum sürecine katkı sunmasını temennilerini iletti.





TÜRKİYE VE KÜRESEL SAVUNMA PARADİGMASI





“Stratejik Özerkliğin İnşası: Türkiye ve Küresel Savunma Paradigması” panelinde, Türkiye’nin savunma sanayinde stratejik özerklik hedefi doğrultusunda geçirdiği dönüşüm değerlendirildi. Panelinin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, “gelişmekte olan küresel güvenlik mimarisini şekillendiren kilit bir güç” konumunda olduğunu belirterek “Türkiye’nin tecrübesi, bir ulusun sistemik belirsizlikler karşısında egemenliğini ve direncini küresel düzenden geri çekilerek değil, bu düzene daha eşit, yenilikçi ve ilkesel temellerde katılarak nasıl güçlendirebileceğini göstermektedir,” ifadesini kullandı.





Yılmaz, Türkiye'nin genişleyen teknolojik temeli, dirençli ekonomisi ve bağımsız dış politika vizyonunun ülkenin yalnızca bölgesel istikrarı sürdürmede değil, aynı zamanda küresel güvenlik anlayışını şekillendirmede de “yapıcı bir rol oynamasına” olanak tanıdığını belirtti.





Türkiye'nin, teknolojik yenilik, bölgesel istikrar vizyonu ve insani diplomasi aracılığıyla küresel savunma paradigmasını şekillendirmede “merkezi bir konuma” sahip olduğunu aktaran Yılmaz, “Geleceğe bakıldığında, Türkiye stratejik özerkliğini daha da derinleştirerek güvenliğini pekiştirecek, aynı zamanda adil, dengeli ve dirençli bir uluslararası düzenin inşasına katkı sunmaya devam edecektir,” vurgusunda bulundu.





SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI MASAYA YATIRILDI





“Suriye’nin Yeni Şafağı: Yeniden İnşa ve İstikrar için Bir Yol Haritası” panelinde Suriye’nin toparlanma süreci, istikrar, ekonomik canlanma, kurumsal yapı inşası ve yönetişim odakları ele alındı ve konuşmacılar, Suriye’nin istikrarlı, müreffeh ve bölgesel güvenliğe katkı sunan bir devlet olarak yeniden doğmasını sağlayacak zorlukları, stratejileri ve çözüm önerilerini tartıştılar.





Pek çok önemli ismin katılmaya devam edeceği TRT World Forum’da bugün, “Yüksek Riskli Diplomasinin Dönüşü: Orta Güçler ve Yükselen Çok Kutuplu Düzen”, “Cephede Gazetecilik: Savaş Alanı Tehlikelerinden Algoritmik Baskıya”, “Tekno-Feodalizm Ötesinde: Yapay Zekâ İnovasyonunun, Yönetişiminin ve Erişiminin Demokratikleştirilmesi”, “Filistin Meselesinde Uluslararası Hukuk İnzivada mı?: Krizi Reforma Dönüştürmek” ve “Ekonomik Cephe Hatları: Ticaret Savaşları ve Yeni Küresel Rekabetler” panelleri yer alacak.





Forum’un ikinci gününde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.







