TRT Genel Müdürü Sobacı: Türkiye, eski düzenin yerine yeni gerçekleri yerleştirmiştir

“Tam da bu noktada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘küresel barış vizyonu’ ve diplomatik girişimleriyle, Türkiye denklemleri değiştiren bir aktör olarak ortaya çıkmaktadır. Çatışma karşısında diplomasiyi, ihtilaf karşısında uzlaşıyı, zulüm karşısında adaleti, kaos karşısında düzeni öne çıkaran Türkiye, Zat-ı Devletleri’nin liderliğinde küresel yeniden kurulum sürecinde dönüştürücü bir rol üstlenmektedir. Bir yandan kendi hak ve menfaatlerini korurken, diğer yandan insanlığa daha adil bir dünyanın reçetesini sunmakta; haklıya hakkını teslim eden, haksıza da haddini bildiren bir duruş sergilemektedir. Bu duruşun yakın dönemdeki en somut örneği, hiç kuşkusuz Gazze’dir,”