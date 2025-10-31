TRT Genel Müdürü Sobacı: Türkiye, eski düzenin yerine yeni gerçekleri yerleştirmiştir

“Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere” temasıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen TRT World Forum devam ediyor. Açılış programında konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “Uzak yakın demeden tüm insani krizler ve çatışmalarda arabuluculuk eden Türkiye, eski düzenin yerine yeni gerçekleri yerleştirmiştir” dedi. Sobacı yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘küresel barış vizyonu’ ve diplomatik girişimleriyle, Türkiye denklemleri değiştiren bir aktör olarak ortaya çıkmaktadır. Çatışma karşısında diplomasiyi, ihtilaf karşısında uzlaşıyı, zulüm karşısında adaleti, kaos karşısında düzeni öne çıkaran Türkiye, Zat-ı Devletleri’nin liderliğinde küresel yeniden kurulum sürecinde dönüştürücü bir rol üstlenmektedir" ifadelerini kullandı.
TRT World Forum 2025, farklı coğrafyalardan binlerce konuk ve 150’ye yakın konuşmacının katılımı ile ilk gününde devam ediyor. 2017 yılından bu yana düzenlenen her forumun açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla başlayan dokuzuncu TRT World Forum’un ilk gününde, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TRT Genel Müdürü Sobacı: “Daha adil küresel bir yeniden kurulum, artık bir tercih değil, ertelenemez bir zorunluluktur”
Forumda, iki gün boyunca dünyadaki çoklu krizlerin, eş zamanlı dönüşümlerin masaya yatırılacağını belirten TRT Genel Müdürü Sobacı, TRT World Forum’un bu yılki temasının günümüz dünyasının ahvalini yansıtır nitelikte olduğunu belirtti.
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘küresel barış vizyonu’ ile Türkiye, denklemleri değiştiren bir aktör olarak ortaya çıkmaktadır.”
“Ülkemizin uluslararası alandaki insani, ahlaki ve stratejik duruşuna, yayıncılık alanında güç katmak bizim en temel görevimizdir.”
TRT’nin televizyon ve radyo kanallarından dijital haber platformlarına, dizi ve belgesellerden uluslararası stratejik medya zirvelerine kadar ulaşan küresel yayın ağıyla uluslararası sistemin yeniden kurulum sürecine katkı sunmaya çalıştığını belirten TRT Genel Müdürü Sobacı, “TRT olarak, Türkiye Yüzyılı’nın medya cephesinde taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluk çerçevesinde, ülkemizin uluslararası alandaki insani, ahlaki ve stratejik duruşuna, yayıncılık alanında güç katmak bizim en temel görevimizdir,” ifadeleri ile konuşmasını sonlandırarak TRT World Forum’un küresel yeniden kurulum sürecine katkı sunmasını temennilerini iletti.
TRT’nin dünya liderlerini bir araya getiren organizasyonu TRT World Forum, 31 Ekim – 1 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşiyor. Geleneksel hale gelen ve bu sene dokuzuncusu gerçekleştirilen organizasyona yerli ve yabancı siyaset yapıcılar, iş insanları, akademisyenler, gazeteciler katıldı.
Forumun ilk gününde tartışılacak başlıklar arasında, “Stratejik Özerkliğin İnşası: Türkiye ve Küresel Savunma Paradigması”, “Suriye’nin Yeni Şafağı: Yeniden İnşa ve İstikrar için Bir Yol Haritası”, “Çatışan Gelecekler: Doğu Afrika’da Çatışma ve Uzlaşı”, “Mağduriyetten Dirence: Gazze’de Adalete Giden Yol” yer alıyor.
Norveçli sanatçı Vibeke Harper, Forum süresince devam edecek enstalasyonuyla etkinliğe anlamlı bir katkı sunuyor. Sanatçının performansında, ziyaretçiler İsrail saldırılarında yaşamını yitiren 18–20 yaş aralığındaki 3.925 gencin isimlerini kırmızı kâğıtlara yazarak duvara asacak; böylece kolektif bir anı ve farkındalık alanı oluşturulacak.