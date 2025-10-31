Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsanlığın kaderini 5 ülke belirleyemez'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ından satır başlıkları;

Kıymetli katılımcılar, saygıdeğer misafirler, sizleri saygıyla selamlıyorum. Güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz. 2017'den beri forumu tertipleyen TRT yönetimini canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'nin yüz akı kurumlarından TRT'miz insanı merkeze alan yayıncılık anlayışı ile bizler için bir iftihar kaynağıdır.





Bugüne kadar farklı alanlarda bine yakın konuşmacı fikirlerini dillendirmiştir. Her yıl farklı bir başlık altında ekonomi siyaset medya teknoloji alanlarında mümtaz isimlerin görüşlerini dinleme fırsatı bulduk.





İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMI

Nükleer silah İsrail'de, en güçlü bombalar İsrail'de. İstediği anda istediği gibi Gazze'yi vurma imkanı İsrail'de. Nasıl oluyor da masum oluyor? Çoğu zaman sorunlar da çözüm yolları da apaçık belli olduğu halde yer kürenin birçok yerinde masum insanlar ölmeye devam ediyor.





Yaşadığımız her gün, daha adil daha kuşatıcı küresel sistemin inşasına duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor. Savaşlar, adaletsizlikler adeta insanlığın gündemini işgal etmiş durumda. BM'nin adaletsiz karar alma yapısı insanlığın ortak sorunlarına çözüm üretemiyor. Sorunlar da çözümler de belli olduğu halde masum insanlar ölmeye devam ediyor.





Türkiye olarak insanlığın kaderinin 5 ülkeye bağlı olamayacağını dile getiriyor ve bu yüzden dünya 5'ten büyüktür diyoruz. Son 2 yılda Gazze'de yaşananları takip ettik hep beraber. İsrail 70 bin Gazzeliyi şehit etti. Gazze'de neredeyse sağlam tek bir bina dahi kalmadı. Okullar hastaneler camiler, kiliseler kasıtlı şekilde bombalandı. Hala İsrail masum diyorlar.





Nükleer silahlar İsrail'de bombalar İsrail'de, istediği zaman istediği yeri vururken nasıl masum oluyor. Zalim, İsrail'in ta kendisidir. Elinde nükleer silahlar, bombalar var. Nasıl mazlum oluyor? Türkiye olarak bunu yutmayız. İsrail şu anda açlığı ölümcül bir silah olarak özellikle çocuklara karşı kullandı. Bir deri bir kemik olan yavruları gördük. Açlıkla bu yavrular terbiye ediliyor.





İsrail propagandasına karşı gerçekleri duyurmaya çalışan gazeteciler katledildi. Üzülerek ifade etmek isterim ki küresel barışla görevli kurumlar soykırımı engelleyecek hiçbir adım atmadı. Genel kurulun ezici çoğunlukla aldığı kararları bile çıkar hesaplarına kurban edildi. Bunu anlamak mümkün değil.





'TRT'NİN ÖZVERİLİ YAYINLARININ ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Gezi'de İstanbul'a kamp kuran uluslararası medya failleri gizleyen habercilik dili ile Gazze'de sınıfta kaldı. Bir avuç medya ve gazeteci dışında Gazzeli mazlumların sesini duyuran olmadı. Kalemini, kamerasını, ekranını Gazze'deki soykırımı karartmak için kullanan, iliştirilmiş gazetecilerin ifşası medya itibarı için önemlidir.





TRT'nin özverili yayınlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Failler hakkındaki dosyaların arşivlenmesinde büyük başarıya imza atmıştır. Yahya kardeşimizi de şehit vermiştir. Hayatını kaybeden gazetecileri bir kez deha rahmetle anıyorum.





İsrail'in ahde sadakat konusunda berbat sicilini herkes biliyor. Türkiye, Gazze'nin bir an evvel ayağa kaldırılması için sadece elini değil tüm gövdesini taşın altına koymaya hazırdır.





Hamas'ın anlaşmaya riayet konusunda titiz davrandığını görüyoruz. İsrail ise mutabakatı bozmak ve katliamlarına tekrar başlamak için adeta bahane arıyor.





Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bizim de desteklerimiz ile Hamas ve İsrail arasında anlaşmaya varıldı. Gazzeli kardeşlerimiz rahat nefes almaya başladı. Hamas'ın titiz davrandığını görüyoruz.





İsrail katliamlarına başlamak için adeta bahane arıyor. İsrail'in berbat sicilini herkes biliyor. Ateşkesin sürmesi, Gazze'nin yeniden inşası safhasına geçilmesi İsrail'in ancak bunlara zorlanması ile mümkün olacaktır.





FİLİSTİN'İ TANIMAYAN ÜLKELERE ÇAĞRI

Türkiye Gazze'nin bir an evvel ayağa kaldırılması için sadece elini değil gövdesini taşın altına koymaya hazırdır.





Filistin'i tanımamış ülkeleri harekete geçip Filistin devletini tanımaya davet ediyorum. Zor olan dönüştürmek, karanlığa karşı mum yakabilmektir. Biz kolay olanı değil zor olanı seçtik. Karanlıkları aydınlığa çevirmek için mücadeleyi tercih ettik.





Medeniyet coğrafyamızın her köşesine barışı huzuru götürmenin gayretindeyiz. Her insani krizde insiyatif alıyoruz. Rusya Ukrayna savaşında ilk günden itibaren sorumluluk üstlendik. Putin ve Zelenski ile görüşmelerde ateşkes ve kalıcı barış için desteğimizi ifade ettik.





PAKİSTAN-AFGANİSTAN ÇATIŞMASI

Yakın gelecekte taraflar arasında orta yol bulunacak, iki komşu halkın yeniden yan yana barış içinde yaşamasının önü açılacaktır.





Pakistan-Afganistan çatışmasında MİT'in yürüttüğü arabuluculuk çalışmaları kısa sürede meyvelerini verdi ve taraflar arasında ateşkes anlaşması imzalandı. Kalıcı olmasını canı gönülden arzu ediyoruz.





Bugün ister Gazze ister Afganistan olsun mazlumların ölümüne bizim sorunumuz değil diye bakanlar kazın ayağının hiç de öyle olmadığını öğrenirler. Krizleri umursamayanlar kendi çocuklarına dahil parlak gelecek vadedemezler.





SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR

Haksızlık karşısında susan o haksızlığa ortak olmuştur. Zulme rıza göstermek de bir zulümdür. Bizler zulme rıza gösteremeyiz.





Haksızlık karşısında susanlardan olamayız. Bunca imkana bunca teknolojiye rağmen Asya'dan Afrika'ya çocuklar ölmeye devam ediyorsa hepimiz kendimizi sorgulamalıyız.





İnsanlar mahremini birkaç beğeni ortaya dökmekten çekinmiyor ve bundan hicap da duymuyor. İnsani değerleri öne çıkaran yapımlara önem vermek gerekiyor.



