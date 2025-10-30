Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticarette hedefimiz 60 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ile işbirliğine değinerek, 'Savunma işbirliği konusunu değerlendirdik. Ticarette hedefimiz 60 milyar dolar.' dedi.





Stratejik hedef olarak gördüğümüz Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda beklentilerimizi ifade ettik. Almanya'da yaşayan Türk toplumunun iki ülke için de ortak değer olduğunu teyit ettik.





"Türkiye çok önemli bir ortak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından sözü alan Alman Şansölye Merz, şunları söyledi:





"Yeni bir jeopolitik sürece giriyoruz. Stratejik partnerlerimizle aramızı geliştirmeliyiz. Türkiye de burada devre dışı kalamaz. İki ülkenin çok yakın bağları var. NATO'da da ortağız. Güvenlik politikalarında da çok önemli bir aktör.





Daha iyi bir potansiyele erişeceğiz. Türkiye ve Almanya arasındaki olgun bir ortaklık, hassas konuları da daha ayrıntılı ele almayı gerektiriyor.





Türkiye'nin Eurofighter almasından memnunuz.







