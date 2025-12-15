TOKİ, 36 ilde 244 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor: TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman? İşte ödeme koşulları ve tarihler

Muhammen bedel 10,4 milyar lirayı aşıyor





Toplam büyüklüğü yaklaşık 1 milyon 365 bin metrekare olan 244 arsanın muhammen bedeli 10 milyar 482 milyon lirayı geçti. Satışa çıkarılacak arsalar; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin ve Muğla’nın da aralarında bulunduğu 36 ilde yer alıyor.