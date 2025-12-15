TOKİ, 36 ilde 244 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor: TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman? İşte ödeme koşulları ve tarihler

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 36 ilde yer alan 244 arsayı 25 Aralık 2025’te açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Konut, ticaret, turizm ve sanayi gibi farklı niteliklere sahip arsalar için peşin veya vadeli ödeme seçenekleri sağlanacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanırken, açık artırmalara fiziki olarak ve internet üzerinden katılım mümkün olacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yatırımcıları ve arsa sahibi olmak isteyenleri ilgilendiren yeni bir satış takvimini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında, Türkiye genelinde 36 ilde bulunan 244 arsa 25 Aralık 2025 tarihinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Peşin ve vadeli ödeme seçeneklerinin yer aldığı satışlarda, farklı kullanım amaçlarına uygun çok sayıda arsa yatırımcıların ilgisine sunulacak.
Satışa sunulan arsa türleri açıklandı
TOKİ’nin satış listesinde konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, spor, akaryakıt, depolama, özel eğitim ve sosyal tesis alanları gibi çok sayıda farklı nitelikte arsa bulunuyor. Ayrıca bazı taşınmazlar plansız arsa statüsünde yer alıyor. Antalya’nın Aksu ilçesinde ise 1 adet muhtelif arsa açık artırma yöntemiyle kiraya verilecek.
Ödeme koşulları ve indirim detayları
Alıcılar, arsaları yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat ve 36 ay vade seçenekleriyle satın alabilecek. Belirli taşınmazlar için yalnızca peşin satış yapılacak. Peşin ödemeyi tercih edenler için yüzde 15 oranında indirim uygulanacak.
Muhammen bedel 10,4 milyar lirayı aşıyor
Toplam büyüklüğü yaklaşık 1 milyon 365 bin metrekare olan 244 arsanın muhammen bedeli 10 milyar 482 milyon lirayı geçti. Satışa çıkarılacak arsalar; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin ve Muğla’nın da aralarında bulunduğu 36 ilde yer alıyor.
Açık artırma tarihi ve katılım yolları
Açık artırmalar, 25 Aralık 2025 tarihinde saat 10.30’da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda düzenlenecek. İhaleye katılmak isteyenler, aynı zamanda internet üzerinden de teklif verebilecek.
Detaylı bilgi nereden alınır
Satışa ilişkin ayrıntılara TOKİ’nin resmi internet sitesi ile elektronik müzayede platformu üzerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca “444 84 34” numaralı telefondan da bilgi alınabiliyor.