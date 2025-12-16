Van’da hava durumu nasıl, kar yağışı var mı?

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Van’ın güney ilçeleri olan Bahçesaray, Gevaş ve Çatak ile Van Gölü çevresi, Bitlis ve Bitlis’in güney ilçeleri Tatvan ile Hizan’da yerel olarak kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi. Açıklamada; buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Van’da etkili olan kar yağışı, uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. İstanbul, Ankara ve Antalya’ya yapılması planlanan bazı uçak seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı olarak gerçekleştirildi.