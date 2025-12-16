Van'da kapanan yolların açılması için çalışmalar sürerken, kar ve tipi nedeniyle Muradiye ve Gevaş ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar bugün için tatil edildi. Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle taşıma kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. Peki Van’da okullar tatil mi, 17 Aralık Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi? İşte Van hava durumu bilgileri.
Van'da dün gece saatlerinde yağan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 49 mahalle ve 41 mezra yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Kardan kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığı kent merkezindeki kırsal mahallelerde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.
Van’ın Edremit ilçesinde kar yağışı sonrası belediye ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı. Esentepe, Elmalık, Eski Cami, Yeni Mahalle, Yeni Cami ve Çiçekli mahallelerinde iş makineleri ile yürütülen çalışmaların yanı sıra belediye işçileri, vatandaşların rahat yürüyebilmesi için kaldırımları da küreklerle temizledi.
Van'da okullar tatil mi?
Van'da kapanan yolların açılması için çalışmalar sürerken, kar ve tipi nedeniyle Muradiye ve Gevaş ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar bugün için tatil edildi.
17 Aralık Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?
17 Aralık Çarşamba günü için okulların tatil edildiğine dair Van Valiliğinden henüz bir açıklama yapılmadı.
Van’da hava durumu nasıl, kar yağışı var mı?
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Van’ın güney ilçeleri olan Bahçesaray, Gevaş ve Çatak ile Van Gölü çevresi, Bitlis ve Bitlis’in güney ilçeleri Tatvan ile Hizan’da yerel olarak kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi. Açıklamada; buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Van’da etkili olan kar yağışı, uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. İstanbul, Ankara ve Antalya’ya yapılması planlanan bazı uçak seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı olarak gerçekleştirildi.