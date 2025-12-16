Hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normalleri seviyesine geriledi. Sıcaklıkların iç ve doğu bölgelerde, Karadeniz yüksek kesimlerinde daha da düşmesi ve birçok ilde bugün kar tanelerinin görülmesi bekleniyor. En çok merak edilen sorular arasında ise kar yağışları ile okulların tatil olup olmayacağı.Valilikten gelecek son dakika haberi beklenirken, veliler ve öğrenciler arama motorlarına yöneldi. Peki, 17 Aralık Çarşamba günü (yarın) okullar tatil mi? Hangi iller için kar tatili açıklaması yapıldı? İşte konuya ilişkin son bilgiler.

Hava durumuna ilişkin son verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaşıldı. Bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Bazı bölgelerde sağanak yağış bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışının yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

Kar yağışı beklenen iller şu şekilde...

- Bolu - Kastamonu - Çankırı - Niğde - Nevşehir - Kayseri - Yozgat - Tokat - Sivas - Gümüşhane - Bayburt - Artvin - Iğdır - Ağrı - Muş - Bitlis - Hakkari - Van





































Bolu'da yarın kar tatili olacak mı? Bolu'da etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı sonrası öğrenci ve velilerin gözü 'Yarın okullar tatil mi?' sorusuna çevrildi. Kent genelinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Ancak Bolu Valiliği'nden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

