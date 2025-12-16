ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Yİ-ÜFE YILLIK YÜZDE 27,23 ARTTI, AYLIK YÜZDE 0,84 YÜKSELDİ

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %26,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,23 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,37 artış gösterdi.

TÜFE YILLIK 31,07 ARTTI, AYLIK 0,87 YÜKSELDİ

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.