Hafıza'nın 'Türk–Kürt–Arap Birliği: Bu coğrafyada kararı kim verecek?' konulu 103'üncü bölümü yayında

21:0315/12/2025, Pazartesi
Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, yaşanan son gelişmeleri Hafıza'da ele alıyor.

Yeni Şafak’ın ses getiren serisi Hafıza, 103'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak, yeni bölümde 'Türk–Kürt–Arap Birliği: Bu coğrafyada kararı kim verecek?' konusunu değerlendiriyor.

Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik ve Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın 103'üncü bölümünde, "Türk–Kürt–Arap Birliği: Bu coğrafyada kararı kim verecek?" konusunu masaya yatırıyor.

Hafıza'nın yeni bölümünü buradan izleyebilirsiniz:

