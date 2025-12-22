Zemheri etkisi başladı! 40 gün sürecek, hava buz kesecek: İstanbul’a kar geliyor

Kar geliyor, hava buz kesecek...Halk arasında kara kış olarak da bilinen zemheri soğukları etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde hızla düşecek, İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı beklenirken ayaz ve don etkisini artıracak. 40 gün sürecek zemheri soğuklarının 30 Ocak’a kadar etkili olması beklenirken, uzmanlar bu süreçte ani sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.

1 /11 Halk arasında “kara kış” olarak bilinen zemheri soğukları 22 Aralık itibarıyla başladı.

2 /11 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yayımladığı haftalık hava durumu raporuna göre, yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları belirgin şekilde düşecek.



3 /11 Tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Balıkesir’in kuzeyinin aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor.

4 /11 Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

5 /11 İstanbul'a kar geliyor

Zemheriyle birlikte İstanbul’da da soğuk hava etkisini artıracak. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte kentte ilerleyen günlerde kar yağışı ihtimali güçlenirken, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor.

6 /11 Doğu buz kesecek

Doğu Anadolu’da ise soğuk hava çok daha sert hissedilecek. Kars ve Ardahan’da hava sıcaklıklarının eksi 10 dereceye kadar düşmesi beklenirken, bölgede kuvvetli ayaz ve don uyarısı yapıldı.

7 /11 Kuvvetli yağış ve don uyarısı

Meteoroloji, özellikle Antalya çevreleri ile Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğini bildirirken; kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

8 /11 40 gün sürecek

Zemheri soğuklarının 30 Ocak’a kadar etkili olması beklenirken, uzmanlar bu süreçte ani sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.

9 /11 Zemheri ne demek, kaç gün sürer?

Zemheri kelimesi kış mevsiminin en soğuk ve sert dönemini tanımlamak için kullanılıyor. Eski dilde kış anlamında da kullanılan ''Zemheri'' halk arasında karakış olarak biliniyor. Zemheri dönemi yaklaşık 40 gün sürerken bu dönem boyunca sıcaklık dalgalanmaları meydana geliyor.,



10 /11 Zemheri ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek?

2025-2026 kış sezonunda zemheri 22 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. Aralık ayının son günleriyle birlikte hava sıcaklıklarında belirgin düşüşler ve ani değişimler daha sık görülmeye başlanacak. 2025-2026 zemheri süreci 30 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Ocak ayının sonuna kadar etkisini sürdüren dönem, kara kış olarak da anılıyor.