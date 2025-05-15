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Trump-Şara görüşmesi sonrası Vaşington rotayı yine İsrail'e kırdı

Trump-Şara görüşmesi sonrası Vaşington rotayı yine İsrail'e kırdı

23:3415/05/2025, Perşembe
AA
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Rubio, Trump'ın Riyad'da Şara ile bir araya gelmesinin ardından Netanyahu ile görüştü.
Rubio, Trump'ın Riyad'da Şara ile bir araya gelmesinin ardından Netanyahu ile görüştü.

Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Bugün ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye ve İran ile ilgili güncel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
,
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
ile özellikle ABD'nin Suriye politikasındaki güncel durumu ve İran ile ilgili gelişmeleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmesinde Suriye ve İran ile ilgili güncel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

ABD'nin İsrail'e olan desteğini yineledi

Açıklamada, Rubio'nun, "
ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını
" bir kez daha teyit ettiği vurgulandı.
"Bakan Rubio ile Başbakan Netanyahu, Başkan (Donald) Trump'ın Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı
Ahmed Şara
ile gerçekleştirdiği tarihi görüşmenin ardından Suriye konusunu ele aldı." denilen açıklamada, iki ismin ayrıca İran ile ilgili başlıkları da ele aldığı belirtildi.


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