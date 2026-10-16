Kılıçdaroğlu'nun 'yolsuzluk' sözleri İmamoğlu'nu çıldırttı: Alnını karışlarım
23:48, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 00:01, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'hırsızlık' ve 'yolsuzluk' sözlerine çok tepkili...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'deki yolsuzluk davalarına ilişkin, "Bütün iddianameleri okudum, sıradan iddianameler değil." demişti. Davada, 'suç örgütü lideri' sıfatıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu, davanın siyasi olmamasına vurgu yapan Kılıçdaroğlu'na mahkeme salonundan tepki gösterdi. “Bu dava siyasi değilmiş. Senin alnını karışlarım ya, senin alnını karışlarım” diyen İmamoğlu, birkaç sene önce 'baba' dediği CHP liderine, "İster bir partinin başında kayyum ol, ister ne olursan ol" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir canlı yayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarla ilgili konuşup, "İBB’nin bütün iddianamelerini okudum. Güvendiğim hukukçulara da okuttum. Sıradan iddianameler değil. O kadar" demişti.
Sık sık arınma çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra,
"Belediye başkanı oluyorsun, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun"ve "
'Benim hırsızım iyidir' diyenlerle mücadele etmezseniz ülkeye adaleti getiremezsiniz"şeklinde isim vermeden İmamoğlu'nu hedef alan iki çıkışta daha bulunmuştu.
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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'Benim hırsızım iyidir' göndermesi
CHP Genel Başkanı'nın bu sözleri; davada, 'suç örgütü lideri' sıfatıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu'nu adeta çıldırttı.
Son genel seçimler öncesinde 'baba-oğul' pozları veren ikili arasındaki tartışma mahkeme salonuna taşındı.
Kılıçdaroğlu, 2022 yılında İmamoğlu için "Biz baba-oğul gibiyiz" demişti.
Kılıçdaroğlu'nun sözleri İmamoğlu'nu çıldırttı: Alnını karışlarım
Davanın siyasi olmadığını söyleyenlere tepki gösteren İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na hitaben
"Senin alnını karışlarım"ifadelerini kullandı.
CHP liderine yönelik sözlerini sürdüren İmamoğlu,
"Seninle siyaset yapan Ekrem İmamoğlu olarak söylüyorum; ister bir partinin başında kayyum ol, ister ne olursan ol! Siyasi değilmiş; canıma okunuyor burada biliyor musunuz? Siyasi değilmiş! Dilimin kemiği yok benim. Şu anda ben onurumla, namusumla, haysiyetimle, şerefimle ilgili konuşuyorum" diye konuştu.
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Başlıklar :Ekrem İmamoğluKemal KılıçdaroğluYolsuzluk