Kılıçdaroğlu'nun 'yolsuzluk' sözleri İmamoğlu'nu çıldırttı: Alnını karışlarım

Savunma yapan İmamoğlu: Bayılıyorum buna ya ‘İstiklal Marşı’nı benim için yazdı’ diyorum

Ekrem İmamoğlu, suç örgütü lideri olarak yargılandığı yolsuzluk davasının son duruşmasında yaptığı savunmada, İstiklal Marşı dizeleri üzerinden kendisine rol biçti. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un “Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım” dizeleriyle başlayan kıtasını okuyan İmamoğlu, “Bayılıyorum buna ya. Bunu benim için yazdı diyorum” ifadelerini kullandı.