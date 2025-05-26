İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgasında ikinci perde: Kamu kaynağını yağmalayan ahlaksızlar

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin atışmaları sürüyor.
CHP'deki 'şaibeli kurultay' davası bugün görüldü. 30 Haziran'a ertelenen duruşma sonrası Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen akademisyen Emrah Gülsunar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp, "Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir." dedi. Paylaşımı gören Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Gülsunar'ı topa tuttu. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Siz onurunuzu ve şerefinizi üç kuruşa satacak kadar haysiyetsizsiniz." derken, CHP eski liderine en yakın isimlerden gazeteci Barış Yarkadaş da, "Yüzüne tükürülecek biri varsa kamu kaynağını yağmalayan ahlaksızlardır!" ifadelerini kullandı.
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada ihtiyati tedbir taleplerinin reddine karar verilerek, duruşma 30 Haziran'a ertelendi.
Dava süreci devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu ile
"Çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım"
sözleriyle hedef aldığı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresi arasında yeni bir tartışma patlak verdi.
İmamoğlu'na yakın kesimden Kılıçdaroğlu'na: Her yerde yüzüne tükürülmelidir
İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen akademisyen Emrah Gülsunar, Nevşin Mengü'nün Kılıçdaroğlu hakkındaki 'davayı düşürecek ifadeyi vermeye gitmedi' iddiasını alıntılayarak, "Kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir. Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir." ifadelerini kullandı.
Gülsunar’a Kılıçdaroğlu'na yakın kesimden çok sert tepkiler geldi.
"Şerefinizi üç kuruşa satacak kadar haysiyetsizsiniz"
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Gülsunar’a yönelik yaptığı açıklamada,
"Siz edep çizgisinden çıktınız! Biz Anladık! Siz onurunuzu ve şerefinizi üç kuruşa satacak kadar haysiyetsizsiniz."
ifadelerini kullandı.
"Kemal Kılıçdaroğlu sahipsiz de değildir, yalnız da değildir."
Polat,
"Efendilerinize söyleyin, Kemal Kılıçdaroğlu size büyük lokma gelir. Milyonlarca evladı ve seveni vardır..."
dedi.
"Kamu kaynağını yağmalayan ahlaksızlar"
Kılçdaroğlu'na en yakın isimlerden gazeteci Barış Yarkadaş da Gülsunar’a
deyip, "
CHP'nin 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için ettiği laflara bak! O lafları yersin bir gün… Senin ve sahiplerinin maması kesilecek diye panikliyorsun.
Yüzüne tükürülecek biri varsa kamu kaynağını yağmalayan ahlaksızlardır!
Ve ondan beslenen senin gibileridir! Sana değer verip sözüne inanan birileri varsa onlara da yazıklar olsun! Çok şey söylerim de senin gibi aile terbiyesi almamış biri için değmez!
" tepkisini gösterdi.
CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ise kısa ama sert bir çıkışla,
"Yüzüne tükürülecek birini arıyorsan dön aynaya bak."
dedi.
CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, yaşananları yalnızca bir şahsi hakaret meselesi değil, bilinçli bir itibarsızlaştırma kampanyası olarak nitelendirdi. Erol açıklamasında,
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'onursuzluk', 'haysiyetsizlik' gibi ifadeler, sadece kişisel bir düşmanlık değil, aynı zamanda bu ülkenin siyasetine yıllarını vermiş bir isme karşı bilinçli bir itibarsızlaştırma ve aynı zamanda birilerine selam gönderme çabasıdır."
sözlerini kullandı.
Ayrıca CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve İstanbul Milletvekili Engin Altay gibi birçok isim de Gülsunar’a sert açıklamalarla karşılık verdi.
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