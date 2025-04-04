Kemal Kılıçdaroğlu: Çalanların yüzüne tükürürler ben çalmadım

Kurultaylar partisi CHP, genel başkanını seçmek üzere 59'uncu kez sandığa gidiyor. 21'inci Olağanüstü Kurultay'da, yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından kartlar yeniden dağıtılacak. 1323 delegenin oy kullanacağı kurultaya 2 gün kala halen tek aday Genel Başkan Özgür Özel. Ona rakip olması beklenen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zehir zemberek bir açıklama ile adaylıktan çekileceğini duyurdu, Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisine 'hırsız' imasında bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.





ORGANİZE EDİLMİŞ LİNÇ KAMPANYASI

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: Aday olmama kararımın nedeni, 'aday olursan yüzüne tükürürler' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir, çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım. Aday olmama kararımın nedeni, 'aday olursan taşlarlar' söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir. Çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam.





PARANIN TETİKÇİLERİ!

Aday olmama kararımın nedeni, 'hangi yüzle aday olacaksın' diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir. Çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir. Aday olmama kararımın nedeni, partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir. Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun. Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik. Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara.





HERKES KENDİ HESABINI YAPIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıklarken CHP'de tüm aktörler kendi hesaplarını yapıyor. CHP Genel Merkezi ve TBMM grup yönetiminde, Özel'in kurultaya rahat bir atmosferde gireceği kanısı hakim. Ancak yine de meşruiyet tartışmalarının daha da büyümemesi için Özel-İmamoğlu ikilisinin bayramdan sonra delegeler üzerindeki baskıyı daha da artırdığı vurgulanıyor.





İMAMOĞLU EKİBİ GERİ PLANA ÇEKİLİYOR

Öte yandan Özel, üzerindeki İmamoğlu gölgesini de hafifletmek istiyor. CHP liderinin politik kariyerinde halen İmamoğlu’nun etkili olduğunun altını çizen CHP kaynakları, “Özel, İmamoğlu'nu tasfiye etmekten çok, son dönemde göze batan İmamoğlu destekçilerini geri plana çekmek ve partiye dönük eleştirileri azaltmak isteğini taşıyor” görüşünde.





Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel

Delege ağaları ne yapacak?

Parti içi muhalefetin lideri olarak öne çıkan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, PM’deki varlığını korumak için hareket edecek isimlerden. Salıcı, Kılıçdaroğlu döneminde kurulan ‘Doğu Masası’nın başında yer alması nedeniyle doğu delegesi üzerinde etkili. İstanbul ve doğu illerindeki delegeler üzerinde etkili olan İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Ankara delegesi üzerinde belirleyici olan ve Güneydoğu illerindeki delegasyon üstünde tesiri bulunan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl gibi delege ağaları da kurultayın sonucunu tayin edecek isimler arasında gösteriliyor. Yine 2018’den sonra parti içinde yıldızı yükselen ve Özgür Özel'e yakınlığıyla öne çıkan Malatya Milletvekili Veli Ağababa da delegasyon içinde destekçisi bulunan aktörlerden. Bingöl ve Toprak'ın kurultayda Özel ile hareket etmesi bekleniyor.





Nefret objesine dönüştü

Genel başkanlık yarışında olmadığını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partide yalnız kaldığı konuşuluyor. Eski ekibiyle yollarını büyük ölçüde ayıran Kılıçdaroğlu'na uzun yıllar genel başkan yardımcılığı yapan CHP'li bir milletvekili, “Bizden uzaklaştı” sözleriyle yol ayrılığını doğruladı. Aynı isim Kılıçdaroğlu için, “Delege üzerindeki etkisini zayıflatacak adımlar attı. Şaibe iddiasını ortaya atıp sonra üstlenmemesiyle parti içinde nefret objesine dönüştü” dedi. Kılıçdaroğlu'nun çok uzun süre yakın kurmay ekibinde yer alan ancak son günlerde kendisiyle ayrı düşen başka bir CHP'li, “Bize karşı güven kaybı yaşamış olabilir” değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kendisinden sonra partiyi emanet edeceği isim olarak gösterilen Oğuz Kaan Salıcı ve ekibinin ise eski CHP liderinden uzaklaştığı ve kendi başına hareket ettiği biliniyor.



