Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kılıçdaroğlu destekçisi delegeler harekete geçti: 'Kurultayda aday ol'

Kılıçdaroğlu destekçisi delegeler harekete geçti: 'Kurultayda aday ol'

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:422/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

6 Nisan'da olağanüstü seçimli kurultaya gidecek olan CHP’de işler iyice kızışıyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen delegeler kurultayda aday olması için imza kampanyası başlattı.

CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonları ve buna bağlı soruşturma süreçleri devam ediyor.


Bu süreçte partinin genel başkanının değiştiği son kurultay ve İstanbul Kongresi'nde de şaibe iddiaları soruşturma konusu oldu.


Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı
Özgür Özel
de partisini olağanüstü kurultaya götürme kararı aldı.

'Aday olmam' demedi


CHP'nin 6 Nisan 2025'te 21. Olağanüstü Kurultay yapılması kararını almasıyla eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar geri dönmesi gündemde yine en çok konuşulan ihtimallerden biri oldu.


Konuya ilikin bir de açıklam yapan Kılıçdaroğlu, 'aday olmayacağım' demedi ve şimdiye kadar kendi isteğiyle değil parti içinden kendisine gelen istekle genel başkan olduğunu söyledi.


Delegeler kampanya başlattı


Değerlendirmeleriyle adeta delegenin isteğini işaret eden Kılıçdaroğlu'na beklediği destek de geldi.


Kılıçdaroğlu destekçisi CHP'liler bu kapsamda imza kampanyası başlatarak harekete geçti.


Kılıçdaroğlu'nu göreve çağıran bir metin hazırlanırken söz konusu imza metni kamuoyuna yansıdı.



"Sizi göreve davet ediyoruz"


Metinde şu ifadeler yer aldı:


Biz aşağıda imzası bulunan kurultay delegeleri, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve ve sorumluluğa davet ediyoruz.

5 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan Kurultayda gemiyi güvenli limana taşıma sorumluluğu almaktan kaçınamazsınız.

Biz CHP Kurultay delegeleri olarak sizi göreve davet ediyoruz.



#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#kurultay

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk Arabam Yerli Otomobil programına nasıl başvurulur? İşte indirimli Togg kampanyası şartları ve vade sayıları