Kılıçdaroğlu destekçisi delegeler harekete geçti: 'Kurultayda aday ol'

CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonları ve buna bağlı soruşturma süreçleri devam ediyor.





Bu süreçte partinin genel başkanının değiştiği son kurultay ve İstanbul Kongresi'nde de şaibe iddiaları soruşturma konusu oldu.





Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisini olağanüstü kurultaya götürme kararı aldı.





'Aday olmam' demedi





CHP'nin 6 Nisan 2025'te 21. Olağanüstü Kurultay yapılması kararını almasıyla eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar geri dönmesi gündemde yine en çok konuşulan ihtimallerden biri oldu.





Konuya ilikin bir de açıklam yapan Kılıçdaroğlu, 'aday olmayacağım' demedi ve şimdiye kadar kendi isteğiyle değil parti içinden kendisine gelen istekle genel başkan olduğunu söyledi.





Delegeler kampanya başlattı





Değerlendirmeleriyle adeta delegenin isteğini işaret eden Kılıçdaroğlu'na beklediği destek de geldi.





Kılıçdaroğlu destekçisi CHP'liler bu kapsamda imza kampanyası başlatarak harekete geçti.





Kılıçdaroğlu'nu göreve çağıran bir metin hazırlanırken söz konusu imza metni kamuoyuna yansıdı.









"Sizi göreve davet ediyoruz"





Metinde şu ifadeler yer aldı:





Biz aşağıda imzası bulunan kurultay delegeleri, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve ve sorumluluğa davet ediyoruz.





5 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan Kurultayda gemiyi güvenli limana taşıma sorumluluğu almaktan kaçınamazsınız.





Biz CHP Kurultay delegeleri olarak sizi göreve davet ediyoruz.











