AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: CHP ekmeğini alın teriyle kazanan millete muhalefet ediyor

İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan zanlılardan İmamoğlu, 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Başta CHP olmak üzere muhalefet kanadı, karardan iktidarı sorumlu tutup, 'siyasi' olduğunu iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'sokak' çağrısı yapıp, iktidara yakın olduğu iddiasıyla yerli ve milli markaların boykot edilmesini istedi.

Yaşananlara bir de 2 Nisan'da topyekün alışveriş yapmama kararı eklendi.

"CHP ekmeğini alın teriyle kazanan millete muhalefet ediyor"

Yaşananlara tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"Kendi siyasi hesapları uğruna esnafımızı zor durumda bırakmayı marifet sayan bir zihniyetle karşı karşıyayız." diyen Özdemir, "Ekmeğini alın teriyle kazanan insanları, ekonomik zarara uğratmak, düşünen üreten insanları zorla konuşturmak millete karşı muhalefet etmektir." ifadelerini kullandı.

Özdemir'in paylaşımı şöyle:

"CHP millete muhalefet etmeye devam ediyor.

Şimdi de 2 Nisan’da alışveriş yapmayarak esnafı, kuryeyi, günlük kazançla geçinen binlerce insanı cezalandırmaya kalkıyor. Suçlarını örtbas etmek, gündem değiştirmek için sözde protestoları uğruna küçük esnafın kepenk kapatmasını, kuryelerin evine ekmek götürememesini umursamıyorlar. Halkın derdiyle ilgilenmeyen, kendi siyasi hesapları uğruna esnafımızı zor durumda bırakmayı marifet sayan bir zihniyetle karşı karşıyayız.

Bu da yetmiyor; ünlüleri, fenomenleri linç ediyorlar! Paylaşım yapmadılar diye komedyenleri, sanatçıları, sporcuları hedef gösteriyor, zorbalıkla kendi görüşlerini dayatıyorlar. Demokrasi ve özgürlük savunucusu maskesi altında bireysel haklara da saldırmaya devam ediyorlar.

Ekmeğini alın teriyle kazanan insanları, ekonomik zarara uğratmak, düşünen üreten insanları zorla konuşturmak millete karşı muhalefet etmektir. Biz her zaman emeğin, adaletin, özgürlüğün ve aziz milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."







