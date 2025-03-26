Bu bir alçaklık: Özgür Özel kışkırttı Erdoğan'ın ölmüş annesine küfrettiler

Polise asit atan, camilere, mezarlara zarar veren eylemciler, ülkenin Cumhurbaşkanı'nın ölmüş annesine bile küfredecek kadar alçaldı. İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto bahanesiyle Saraçhane’de toplanan grup, CHP lideri Özgür Özel'in konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, vefat etmiş annesine ve ailesine yönelik hakaret ile küfür içerikli sloganlar atıp, dövizler açtı. Tek tek tespit edilen ahlaksızların 55’i gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto bahanesiyle Saraçhane’de toplananlar hadlerini aştı. Toplananların bazıları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in belediye binası önünde konuşma yaptığı sırada ve sonrasında ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ve ailesini hedef aldı. “Ahlaksızlıkta zirveye çıkan” gruptakiler Erdoğan’a, vefat etmiş annesine ve ailesine yönelik hakaret ile küfür içerikli sloganlar attı.
55 KİŞİ YAKALANDI
İstanbul Başsavcılığı küfür edenlerle ilgili soruşturma açtı. Kamera kayıtlarından tespit edilen 55 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltılar sonrasında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır” dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da “Hukuk önünde mutlaka karşılık bulacaktır” dedi.
172 KIŞIYE TUTUKLAMA
Öte yandan 19 Mart’tan itibaren yapılan eylemlerde 1418 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan 208 kişi dün mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 172'si tutuklandı, 13 kişi hakkında adli kontrol, 31 kişi hakkında da ev hapsi cezası verildi. 1 kişi ise serbest bırakıldı. Bu arada AK Partililere küfürler eden, “Siyasal İslam yok edilmeli” diyen Youtuber İlker Canikligil de gözaltına alındı.