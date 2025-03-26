Bu bir alçaklık: Özgür Özel kışkırttı Erdoğan'ın ölmüş annesine küfrettiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto bahanesiyle Saraçhane’de toplananlar hadlerini aştı. Toplananların bazıları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in belediye binası önünde konuşma yaptığı sırada ve sonrasında ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ve ailesini hedef aldı. “Ahlaksızlıkta zirveye çıkan” gruptakiler Erdoğan’a, vefat etmiş annesine ve ailesine yönelik hakaret ile küfür içerikli sloganlar attı.

Öte yandan 19 Mart’tan itibaren yapılan eylemlerde 1418 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan 208 kişi dün mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 172'si tutuklandı, 13 kişi hakkında adli kontrol, 31 kişi hakkında da ev hapsi cezası verildi. 1 kişi ise serbest bırakıldı. Bu arada AK Partililere küfürler eden, “Siyasal İslam yok edilmeli” diyen Youtuber İlker Canikligil de gözaltına alındı.