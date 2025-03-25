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Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki: Hesabını verecekler

Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki: Hesabını verecekler

12:5525/03/2025, Salı
AA
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TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından açıklamalrda bulundu
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından açıklamalrda bulundu

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi. Bozdağ yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhume annesine yönelik ahlaksız ve edepsizce küfür edenleri, bu küfre zemin hazırlayanları lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ,
Eylemlerde Erdoğan'a, ailesine ve annesine yönelik küfürler savuran alçakları lanetlediğini ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bizim medeniyetimizde 'cennet annelerin ayakları altındadır' ve anne en kutsal varlığımızdır. Her bir anne değerlidir ve her bir anne evladı için en vazgeçilmez kişidir. Kendini bilmez, hadsiz ve densizleri, Sayın Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhume annesine yönelik ahlaksız ve edepsizce küfür edenleri, bu küfre zemin hazırlayanları bir kez daha lanetliyorum."


Ahlaksızlığı ve alçaklığı yapanların Türk milleti ve hukuk önünde hesap vereceğini vurgulayan Bozdağ, " Bu ahlaksızlığı ve alçaklığı yapanlar, elbette Türk milleti ve hukuk önünde yaptıklarının hesabını verecektir. Saraçhane’de bulunan Şehzade Camiine ve caminin bahçesindeki asırlık mezar taşlarına yapılan saldırıları ve saygısızlığı da lanetliyorum. Ülkemizde demokratik hak arama yolları açıktır. Ancak sokakları trafiğe kapatmak, muhterem ve merhume bir anneye küfür etmek , dini yapılara ve tarihi eserlere zarar vermek demokratik hak arama yöntemi değildir, hukuk tanımazlıktır." değerlendirmesinde bulundu.




#Bekir Bozdağ
#Saraçhane
#TBMM

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