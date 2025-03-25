Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki: Hesabını verecekler

"Bizim medeniyetimizde 'cennet annelerin ayakları altındadır' ve anne en kutsal varlığımızdır. Her bir anne değerlidir ve her bir anne evladı için en vazgeçilmez kişidir. Kendini bilmez, hadsiz ve densizleri, Sayın Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhume annesine yönelik ahlaksız ve edepsizce küfür edenleri, bu küfre zemin hazırlayanları bir kez daha lanetliyorum."