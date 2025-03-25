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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete İletişim Başkanı Altun'dan tepki: Aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete İletişim Başkanı Altun'dan tepki: Aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacak

01:0225/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
AA
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Fahrettin Altun, Saraçhane'deki provokasyonları kimlerin teşvik ettiğini bildiklerini söyledi.
Fahrettin Altun, Saraçhane'deki provokasyonları kimlerin teşvik ettiğini bildiklerini söyledi.

İBB'ye yönelik soruşturmaları ve Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasını bahane eden provokatörler bu kez de zehirli dillerini kullandı. Provokatörler, Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine hakaretler savurdu. Bu ahlaksızlığı kınayarak sert tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hiçbir izahatı olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacaktır." ifadelerini kullandı. Söz konusu grupları kışkırtanlara seslenen Altun, "Milletin sabrıyla oynamayın! Gençleri kışkırtıp yarın utanacakları bu rezillikleri onlara yaşatmayın! Bu kepazeliklere bir son verin!" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, "İstanbul'daki protesto gösterilerinde bir kısım kendini bilmez ahlaksızın Sayın Cumhurbaşkanımıza, ahirete irtihal etmiş rahmetli annesine ve ailesine yönelik sarf ettiği hakaretleri şiddetle kınıyorum. Hiçbir izahatı olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacaktır." ifadelerini kullandı.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

"Hiçbir izahatı olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacak"

Söz konusu hakaretleri şiddetle kınayan Altun, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki protesto gösterilerinde bir kısım kendini bilmez ahlaksızın Sayın Cumhurbaşkanımıza, ahirete irtihal etmiş rahmetli annesine ve ailesine yönelik sarf ettiği hakaretleri şiddetle kınıyorum. Hiçbir izahatı olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacaktır.

"Milletin sabrıyla oynamayın"

Ağızlarından pislik saçan bu şeref yoksunlarını bu hakaretlere teşvik edenlerin de kimler olduğunu ve neye hizmet ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Ahlaki sınır tanımayan bir grup densizin arkasına saklanıp Türk milletinin kutsallarına, Türk milletinin iradesiyle seçilmiş ve ülkemiz için gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu hakaretleri ettiren o korkak şahıs ve grupları uyarıyoruz: Milletin sabrıyla oynamayın! Gençleri kışkırtıp yarın utanacakları bu rezillikleri onlara yaşatmayın! Şiddeti, ahlaksızlığı, densizliği teşvik etmeyin. Bu kepazeliklere bir son verin!"


#Saraçhane
#Fahrettin Altun
#Recep Tayyip Erdoğan
#Hakaret

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