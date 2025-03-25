Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepkiler çığ gibi: Bu haysiyet yoksunu rezil duruma derhal son verilmeli

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, "Bu ahlaksız alçak hezeyanları şiddetle lanetliyorum. Bu haysiyet yoksunu rezil duruma derhal son verilmelidir" değerlendirmesinde bulunurken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya ise "Militanvari bir üslupla, hayasızca ve pervasızca sarf edilen hakaretleri kınıyor ve lanetliyorum "dedi. Saraçhane'de atılan aşağılık sloganları telin etmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcıları Zafer Sırakaya ve Kürşad Zorlu ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.
'Bu rezil duruma derhal son verilmeli'
'Haddini aşan bir seviyeye geldi'
"Vandalizmi kendilerine yol edinmiş, devletimizi, kolluk güçlerimizi aleni bir şekilde hedef alan militan gurupların kamu malına zarar veren had bilmez gösterileri, devletimize, hükümetimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik aşağılık sloganları, artık haddini aşan bir seviyeye gelmiştir. Bu kin ve öfke dolu eylem ve protestoları demokratik zemine çekme görevi CHP'nindir. CHP ve yönetimini milletimizi kutuplaştıran, birbirine düşman etmeyi hedefleyen sokak eylemlerine son vermek için çağrıya, Saraçhane'de atılan aşağılık sloganları telin etmeye davet ediyorum."
'Milyonların iradesi, devletin ali makamı hedef alındı'
Zorlu, "Bu hadsizlikle aslında milyonların iradesi, devletimizin ali makamı da hedef alınmıştır. Siyaset kisvesi altında toplumu kaosa teşvik etmek, demokrasi söylemlerinin arkasına sığınarak caddeleri savaş alanına dönüştürmek bir çıkmaz sokaktır. Ülkemizi bu denli çirkinliklerle küçük düşürmeye çalışanların, devletimizin çatısını hedef alanların karşısında milletimizin birliği daim olacaktır." ifadesini kullandı.
'Bir an geri durmayız'
"Günlerdir hırsızlığı, yolsuzluğu arsızca savunan alçaklar, Recep Tayyip Erdoğan kırmızı çizgimizdir. 15 Temmuz gecesini kimlere nasıl dar ettiysek aynısını yine ve yeniden yapmaktan bir an geri durmayız. Özgür Özel meşrepli, Ekrem İmamoğlu ahlaklı edepsizler o meydanları size de dar ederiz. Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhum Tenzile annemize saldırdığınız bugün, bizim sabrımızın sona erdiği gündür."