Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepkiler çığ gibi: Bu haysiyet yoksunu rezil duruma derhal son verilmeli

"Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına yönelik bu alçak hakaret ve saldırıların gereğini devletin kurumları harfiyen yerine getirecektir. Sokak çağrılarıyla, yalanlarla, iftiralarla, kaos, kargaşa, hakaret ve küfür ile yolsuzluklarını örteceklerini, adaletin tecellisine mani olacaklarını, kamu düzenini, kamu güvenliğini bozabileceklerini, düşünenler bilmelidirler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, darbecilere, ahlaksızlara, dışardan kumandalı kuklalara ve kuklacılarına rağmen yoluna devam edecek; dünyada ve milletimiz nezdinde saygın bir yeri olan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hedeflerine ulaşacaktır."