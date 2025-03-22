Saraçhane tiyatrosunu deşifre eden mesaj: Özel güvenlik personeli sivil gelsin

Yolsuzluk ve terör skandallarıyla anılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) sokakları karıştırmaya yönelik yeni bir hamle geldi. Belediye, özel güvenlik görevlilerine Saraçhane'de toplanmaları için SMS gönderdi.
İBB tarafından özel güvenlik görevlilerine gönderilen SMS'te, bu akşam (Cumartesi) Saraçhane Hizmet Binası'nda görev alacakları bildirildi. Görevlilerin 'sivil olarak' gelmesinin istenmesi ise dikkat çekti.
İşte o mesaj
Gönderilen SMS'te şu ifadelere yer verildi:
Arkadaşlar, iyi geceler.
22.03.2025 Cumartesi günü, talimat doğrultusunda; 2. ofta olan (akşam vardiyası) ve sabit çalışanlardan 1. ofta olan (sabah vardiyası) tüm personel, sivil olarak Saraçhane Hizmet Binası'nda görev alacak şekilde planlama yapılmıştır.
Görev saati ile ilgili bilgilendirme gün içerisinde yapılacak olup, grup üyelerinin görev saatini dikkatle takip etmesi önemlidir.