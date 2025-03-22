ODTÜ’de hocalar öğrencileri provokasyona yolluyor: Tarihe tanıklık edeceksiniz, sınavlarınızı erteledim

Sosyal medya platformu X'te yapılan bir paylaşıma göre ODTÜ'de bir öğretim görevlisi, öğrencilerine bir mail gönderdi.

'Bu gece tarihe tanıklık edeceksiniz'

Gönderilen mailde öğretim görevlisi, öğrencilerin provokatif sokak olaylarına katılmaları için 21 Mart tarihindeki sınavı ertelediğini ifade ediyor. Söz konusu mesajda şu ifadeler kullanılıyor:

Sevgili Öğrenciler,

Bu gece bazılarınız tarihe tanıklık edecek ve muhtemelen önümüzdeki günlerde biraz yorgun olacaksınız. Bu nedenle, 21 Mart’taki quiz ertelenmiştir.

Sadece güvende olun. Umarım Cuma günü görüşürüz.

işte odtü birazcık da böyle bir okuldur pic.twitter.com/HHURtgKmTe — arya (@ariabuket) March 20, 2025

Paylaşımı yapan şahsın 'Uluslararası İlişkiler' bölümü okuduğu görülüyor.



