ODTÜ’de hocalar öğrencileri provokasyona yolluyor: Tarihe tanıklık edeceksiniz, sınavlarınızı erteledim

Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından başlayan provokasyonlar ODTÜ'de (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) de devam ediyor. Üniversiteden bir öğretim görevlisinin, öğrencilere protestolara katılmaları için sınav tarihini erteleme kararı aldığı yönünde mail gönderdiği iddia edildi.
Sosyal medya platformu X'te yapılan bir paylaşıma göre ODTÜ'de bir öğretim görevlisi, öğrencilerine bir mail gönderdi.
'Bu gece tarihe tanıklık edeceksiniz'
Gönderilen mailde öğretim görevlisi, öğrencilerin provokatif sokak olaylarına katılmaları için 21 Mart tarihindeki sınavı ertelediğini ifade ediyor. Söz konusu mesajda şu ifadeler kullanılıyor:
Sevgili Öğrenciler,
Bu gece bazılarınız tarihe tanıklık edecek ve muhtemelen önümüzdeki günlerde biraz yorgun olacaksınız. Bu nedenle, 21 Mart’taki quiz ertelenmiştir.
Sadece güvende olun. Umarım Cuma günü görüşürüz.
Paylaşımı yapan şahsın 'Uluslararası İlişkiler' bölümü okuduğu görülüyor.